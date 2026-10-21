La Guardia Civil detiene en Monzón a un presunto traficante con speed, cristal y MDMA

MONZÓN (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Monzón a un presunto traficante de drogas, varón, de 33 años de edad y vecino de la comarca del Cinca Medio, tras intervenirle en el vehículo en el que se desplazaba 40 gramos de speed, 4 gramos de cristal, cinco de MDMA y 78 pastillas de MDMA. El juez del Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de Monzón ha decretado su puesta en libertad con cargos.

Han realizado esta operación el Equipo ROCA de Barbastro y agentes de los Puestos de Peralta de Alcofea y Monzón, junto con el Servicio Cinológico de la Comandancia de Huesca, deteniendo a esta persona por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación policial ha tenido lugar el 15 de octubre, cuando agentes de Peralta de Alcofea identificaron a esta persona, que se encontraba junto al vehículo de su propiedad y mantenía una actitud sospechosa ante la presencia de los agentes.

La patrulla de la Guardia Civil realizó una inspección superficial del vehículo, encontrando las 78 pastillas de MDMA y, además, material para la distribución al menudeo, como bolsas con autocierre, gomas de cierre y una espátula. Posteriormente, trasladaron el vehículo a dependencias policiales, donde encontraron las sustancias restantes.