Guillén (PSOE) insta al PP "a dejar de embarrar la política y preocuparse por los problemas de la ciudadanía"

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha instado hoy al Partido Popular a "dejar de embarrar la política y preocuparse por los problemas de la ciudadanía".

Guillén ha criticado la política que practica el PP y su presidente, Jorge Azcón, "una política en la que todo les vale, no tienen ningún tipo de límites para hacer una oposición desleal que no incide en los problemas reales de nuestra comunidad autónoma y en la que no aportan ninguna solución ni propuesta alternativa".

Un ejemplo de esa política la ha vuelto a dar hoy el PP, que como siempre "reacciona a golpe de titular" ha dicho el portavoz socialista, al referirse a una factura sobre la que el informe de la Cámara de Cuentas del año 2020 puso alguna consideración. Un informe, ha recordado, que como es preceptivo se remite al Tribunal de Cuentas "pero sobre el que ya hizo su presidente una explicación alargada en esta misma cámara y sobre la que el Partido Popular no tuvo nada que decir"

Guillén ha asegurado que el PP "puede estar tranquilo" porque la

Cámara de Cuentas ya dijo que no había ninguna responsabilidad de tipo penal o delictivo. "No pasaba así en 2015, cuando la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización vio tantísimas irregularidades en la gestión que hizo Rudi y el PP que decía que algunas de las actuaciones podían ser constitutivas de delito", ha añadido.

Además, el portavoz socialista ha argumentado que la consejería

correspondiente ya envió a la Cámara de Cuentas algunas alegaciones y

esta respondió diciendo que el Gobierno de Aragón "había colaborado

totalmente remitiendo todo aquello que le habían requerido".

"El PP últimamente tiende a ver la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio", ha criticado el portavoz socialista, quien ha mostrado su sorpresa por "la obcecación que tienen, sin darse cuenta de qué han hecho cuando han gobernado y de qué hacen en las instituciones en donde gobiernan".

Por todo ello, ha querido hacerle a Azcón una llamada a la responsabilidad, puesto que el informe de fiscalización que se ha hecho al Ayuntamiento de Zaragoza "está lleno de graves responsabilidades, pero no porque lo digamos nosotros" y en este sentido ha citado pagos sin contratos, sueldos hinchados o adjudicaciones innecesarias, entre otras.

Al respecto, Guillén ha referido que lo que dice la Cámara de

Cuentas respecto a la gestión que ha hecho en esta etapa de pandemia

Azcón en el Ayuntamiento es que "además de apreciarse algunos incumplimientos en los contratos de emergencia que se habían hecho, hay entre ellos dos por un importe de 246.480 euros que no cumplían los requisitos que justifican la utilización de este procedimiento, que en ninguno de los contratos revisados se acreditó la recepción de la mercancía o el servicio y que ninguno de los contratos de emergencia se publicó en la Plataforma de rendición de cuentas de entidades locales aunque si se publicó en la plataforma de contratos del sector público".

Así, el parlamentario ha incidido en que, si el PSOE sigue "la misma política que el PP, no solamente montaríamos en cólera, sino que le exigiríamos --y lo harán mis compañeros en el Ayuntamiento de Zaragoza-- la entrega de toda la documentación para ver si de estos contratos se deriva cualquier tipo de delito".

Por último, el portavoz socialista ha apostillado que Azcón, "que exige responsabilidades a todo el mundo menos a sí mismo, debería

preguntarse cuando va a dar las explicaciones oportunas respecto a estos contratos y las irregularidades que denuncia la Cámara de Cuentas".