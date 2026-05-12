'Historias y Leyendas' regresa a Teruel con una ruta teatral sobre el Mudéjar, los eclipses y el cura Zarzoso

El Ayuntamiento de Teruel y el grupo Albishara han presentado una nueva edición del ciclo de teatro Historias y Leyendas, una iniciativa cultural que recorrerá durante los meses de mayo y junio los diez barrios rurales de la capital turolense - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y el grupo teatral Albishara han presentado este martes una nueva edición del ciclo 'Historias y Leyendas', una propuesta cultural que volverá a llevar teatro, divulgación y patrimonio a los diez barrios rurales de la capital turolense durante los meses de mayo y junio.

La iniciativa, ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio, ofrecerá seis jornadas de representaciones gratuitas repartidas entre distintos núcleos rurales con una nueva obra inspirada este año en las Torres Mudéjares de Teruel, el eclipse solar previsto para agosto y la figura histórica del cura Zarzoso.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, ha destacado durante la presentación que se trata de "una propuesta cultural muy especial y muy nuestra" que permite acercar las artes escénicas a todos los rincones del municipio.

Méndez ha subrayado que el Consistorio continúa apostando por "una programación cercana, accesible y descentralizada", defendiendo que la cultura "tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad y, por supuesto, también a nuestros barrios rurales, que son parte esencial de la identidad de Teruel".

El edil ha recordado además que el ciclo combina teatro, convivencia y divulgación histórica, convirtiéndose en una de las citas más esperadas por muchos vecinos gracias a su formato familiar y participativo.

HUMOR, DIVULGACIÓN Y PATRIMONIO MUDÉJAR

Por parte de Albishara, Nicolás Ferrer ha explicado que la representación de este año tendrá como uno de sus ejes centrales las Torres Mudéjares de Teruel, coincidiendo con el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

La obra volverá a combinar divulgación histórica y humor, una fórmula habitual del grupo teatral. Ferrer ha señalado que el espectáculo mezcla personajes más solemnes encargados de contextualizar la historia con otros perfiles cómicos que introducen confusiones, situaciones absurdas y momentos humorísticos. "Esa es un poco la salsa que metemos por medio para hacer más entretenido contar las historias", ha explicado.

Otro de los elementos destacados de esta edición será el eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto. La obra plantea cómo habrían interpretado este fenómeno astronómico los habitantes de los siglos XV y XVI, cuando eclipses y otros acontecimientos naturales solían asociarse a supersticiones o anuncios apocalípticos.

En este contexto aparece la figura del cura Zarzoso, personaje histórico vinculado a Cella y al territorio turolense, al que Ferrer ha definido como "muy relevante y quizá injustamente olvidado".

EL LEGADO CIENTÍFICO DEL CURA ZARZOSO

Según ha explicado Albishara, Zarzoso destacó por sus estudios científicos y por su relación con el denominado Ecuatorium, un instrumento astronómico cuyo legado se conserva actualmente en la Universidad de Oxford.

Ferrer ha defendido que este personaje histórico podría situarse "al nivel de Copérnico o Galileo" por sus aportaciones científicas, aunque haya quedado relegado por el paso del tiempo y la escasa difusión de su figura.

Dentro de la trama teatral, Zarzoso representa la visión racional y científica frente al miedo popular provocado por fenómenos como los eclipses.

"En aquellos tiempos cualquier acontecimiento natural extraordinario podía interpretarse como una señal del fin del mundo o de tiempos oscuros", ha explicado Ferrer, quien ha ironizado asegurando que "si se hubiera acabado el mundo todas las veces que la luna se pone delante del sol, ya se habría acabado hace tiempo".

El integrante de Albishara ha señalado además que la obra está pensada para todos los públicos, incluido el infantil, por lo que se ha buscado adaptar las leyendas y los contenidos históricos a un formato accesible y familiar.

El espectáculo, de unos 50 minutos de duración, contará nuevamente con participación del público y estará interpretado por seis actores que asumirán distintos personajes durante la representación.

PROGRAMACIÓN POR LOS BARRIOS RURALES

El ciclo se iniciará el domingo 17 de mayo con funciones en Aldehuela, a las 12.00 horas, y Caudé, a las 18.00 horas. La programación continuará el 24 de mayo en Castralvo y Concud; el 30 de mayo en Tortajada; el 31 de mayo en San Blas y El Campillo; el 6 de junio en Villaspesa; y finalizará el 7 de junio con actuaciones en Villalba Baja y Valdecebro.

Todas las funciones serán gratuitas y forman parte de la apuesta del Ayuntamiento de Teruel por acercar la cultura y el patrimonio a los barrios rurales a través de propuestas participativas y de divulgación histórica.