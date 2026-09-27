El Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza mejora seis quirófanos y la UCI Quirúrgica

Uno de los quirófanos renovados en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha aprovechado los meses de verano para renovar seis quirófanos y la UCI Quirúrgica. Las actuaciones mejoran la funcionalidad de los espacios y los hacen más confortables para pacientes y profesionales. Han supuesto una inversión de unos 280.000 euros y han permitido actuar en 1.200 metros cuadrados.

En los seis quirófanos renovados --del 7 al 12--, se ha intervenido tanto en las áreas quirúrgicas, como en los antequirófanos y zonas de circulación, sumando en total unos 800 metros cuadrados.

La mejora más relevante ha consistido en la reorganización de espacios mediante la modificación de puertas y tabiques para incrementar la capacidad de almacenamiento. Las nuevas técnicas quirúrgicas, mínimamente invasivas, necesitan equipamiento de mayor tamaño y complejidad tecnológica, con pantallas y navegadores.

Por eso, su implantación ha generado nuevas necesidades de almacenamiento que no estaban contempladas en el diseño original de los espacios.

El equipamiento asociado a la cirugía mínimamente invasiva mejora la calidad de imagen y facilita el trabajo de los equipos quirúrgicos, contribuyendo a una atención más precisa y eficiente y favoreciendo una recuperación más rápida de los pacientes.

El uso de más instrumental y material fungible también ha aumentado en este tipo de operaciones e, igualmente, las necesidades de espacio para guardarlo. La modernización implementada este verano va a permitir, asimismo, aplicar mejoras ergonómicas en el manejo de las cajas quirúrgicas por parte del personal de Enfermería.

OTRAS MEJORAS

También se han realizado trabajos de mantenimiento y reparaciones. Se han pintado todos los espacios y se han cambiado todos los suelos, que necesitaban una actualización. En el interior de los quirófanos, se han instalado paneles epoxi, un material especial que se coloca en las paredes para mejorar la asepsia.

Otra actuación ha consistido en la renovación del cableado y en el incremento de las tomas de datos, lo que facilita la incorporación de imágenes a la historia clínica electrónica y refuerza el proceso de digitalización asistencial.

Por su parte, en la UCI Quirúrgica, se ha intervenido en 400 metros cuadrados. Se ha pintado y remozado el espacio, se han cambiando iluminación y suelos y se ha incorporado nuevo mobiliario. También se han ejecutado algunas mejoras de fontanería. El espacio es ahora más confortable y ergonómico, tanto para profesionales, como para pacientes.

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza cuenta con un total de 18 quirófanos. La inversión realizada este verano en seis de ellos ha sido de unos 200.000 euros, 162.000 para obras de adecuación y mejora y 38.000 para equipamiento. Por su parte, la inversión destinada a la UCI Quirúrgica ha sido de 80.000 euros.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia de mejora continua de las infraestructuras del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza para adaptar sus instalaciones a las necesidades asistenciales actuales y ofrecer una atención cada vez más segura, eficiente y confortable.