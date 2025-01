ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IAACC 'Pablo Serrano' acoge desde este jueves la exposición 'Louisa Holecz. Souvenir d'exil', producida por el Gobierno de Aragón y comisariada por Chus Tudelilla. La muestra podrá visitarse en la sala 00 del museo hasta el próximo 30 de marzo.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, la artista Louisa Holecz, y la comisaria de la muestra, Chus Tudelilla, han dado a conocer en rueda de prensa la exposición con la que el museo da la bienvenida a 2025, "un año de extraordinario vigor con la programación que realizaremos en este museo", ha subrayado Olloqui.

"Aragón no se entiende sin el novecento aragonés", sin los artistas que abrieron el camino a la modernidad, ha dicho el director general, para reafirmar el compromiso del Ejecutivo autonómico con el museo y con "el vigor de la cultura aragonesa en las artes plásticas, que siguen siendo la vanguardia del arte español".

En su opinión, la muestra de Louisa Holecz "es una exposición gourmet, de máxima calidad" y, además, una propuesta "muy singular", ya que permite al espectador contemplar las obras y construir una impresión, dentro de sí mismo, del mundo que reflejan. "Louisa Holecz generará una potentísima experiencia e impresión a todo el que se acerque a contemplar la muestra", ha estimado.

DESDE 2019

El proyecto 'Souvenir d'exil' de Louisa Holecz (Londres, 1971) comenzó en 2019 con la pintura 'Clotho', que el IAACC adquirió en 2020. La obra marcó el inicio de un profundo y complejo ejercicio de reflexión pictórica, al que acompañó el estudio del legado de Camille Claudel.

De la confluencia de ambas investigaciones participan las obras en exposición que, como ha señalado la comisaria, Chus Tudelilla, "configuran una cartografía visual organizada en diferentes estadios que dan testimonio de la intensa meditación que Louisa Holecz realiza sobre la pintura desde el puro acto pictórico, una posición de vértigo, siempre al borde del naufragio".

31 OBRAS

Conformada por una selección de 31 obras --pinturas sobre lienzo y papel, y bordados sobre diferentes soportes--, la exposición introduce al espectador en el ámbito de lo imaginario con el propósito de mostrar aquello que permanece velado, uno de los asuntos que más preocupan a Louisa Holecz, junto a la urgencia de fortalecer su identidad.

A la artista no le interesa pintar lo que se ve, sino el efecto que produce, y en el discurrir de este proyecto, Holecz recupera la memoria de Camille Claudel, una artista olvidada a cuyo legado remiten sus obras. "Han sido cinco años de muchísimo trabajo", ha manifestado la artista, para expresar su satisfacción por exponer este proyecto en el museo Pablo Serrano.

Un muro de pintura recibe al espectador de esta exposición: el tríptico 'Hamadryades'. A continuación, el ciclo 'Peintures de destruction, las tres moiras --Clotho, Lachésis y Atropos--', el díptico 'Niobide abandonnée', las series de papeles 'Sédiments' y 'Mots d'exil' y una selección de libros bordados, conducen hacia 'Abîme', obra con la que Louisa Holecz concluyó en 2024 el proyecto 'Souvenir d'exil' y que recupera parte del proceso de creación, ya que rescata la pintura que caía a la sábana sobre la que ha trabajado la autora en estos cinco años de creación.

La comisiaria de la exposición, Chus Tudelilla, ha hecho notar que la muestra remite al legado de Camille Claudel para hablar de otros conceptos como "la soledad del artista, la duda y su importancia en el proceso de trabajo, la reivindicación de la memoria, del tiempo de contemplación de las pinturas y la reivindicación del legado de tantas mujeres".

El programa de actividades asociadas a la exposición incluirá dos visitas guiadas a cargo de Louisa Holecz y Chus Tudelilla; y dos sesiones centradas en la relación entre las diferentes disciplinas artísticas.

Louisa Holecz nació en Londres en 1971. Estudió diplomatura de arte y diseño en Harrow College of Higher Education y se licenció en Bellas Artes en West Surrey College of Art and Design, con premio extraordinario fin de carrera.

En 2000 trasladó su residencia a Zaragoza, donde ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas. El pasado mes de diciembre obtuvo el Primer premio del 'XXIV Certamen de Pintura Villa de Tauste'.