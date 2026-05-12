El IET celebra una jornada sobre las huellas de Al-Ándalus en la provincia de Teruel el 16 de mayo

Cartel de la jornada. - INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES.

TERUEL 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel celebrará el 16 de mayo una jornada sobre 'Las huellas de Al-Ándalus en la provincia de Teruel', continuando así las actividades previstas para conmemorar el 40 aniversario del mudéjar turolense como Patrimonio Mundial.

La jornada comenzará a las 10.00 horas, en San Agustín, e incluye visitas a restos en Rubielos de Mora, Fuentes de Rubielos y Linares de Mora.

Esta actividad forma parte del Ciclo 'Presencia Andalusí y Mudéjar en Teruel. Historia, Cultura y Patrimonio' y combinará la visita al mirador, tres recorridos guiados por los restos arqueológicos andalusíes visibles en las Cuevas del Barranco de la Hoz --Rubielos de Mora--, el yacimiento arqueológico de Santa Isabel --Fuentes de Rubielos-- y el Puente del Loreto --Linares de Mora--, además de dos conferencias y una mesa redonda moderada por Inmaculada Plaza, directora del IET, donde público y ponentes podrán intercambiar impresiones.

El historiador y coordinador de áreas del IET, Mariano Ubé, guiará durante la mañana las rutas por el mirador de las Hoces del río Mijares, en San Agustín, y la visita a las Cuevas del Barranco de la Hoz, en Rubielos de Mora.

Además, impartirá la primera conferencia titulada 'Al-Ándalus: formación, esplendor y legado cultural'. El historiador hará un recorrido oral por la formación, la evolución, el esplendor y la desaparición de al-Ándalus, debido al proceso de expansión de los reinos cristianos, con una mención especial al legado transmitido que forma parte de la realidad actual. Asimismo, se revisarán algunos conceptos de corte clásico.

Tras la pausa para comer, la actividad se retomará con la segunda conferencia denominada 'El legado material andalusí en la provincia de Teruel', ofrecida por Javier Ibáñez, doctor en Historia y arqueólogo en el antiguo Convento de los Carmelitas Calzados de Rubielos de Mora.

Hablará de tres lugares donde se hallan huellas como alfares, acequias o caminos, y algunas piezas singulares descubiertas en la provincia turolense, que se podrán descubrir en la ruta guiada a pie por los vestigios arqueológicos hispanoárabes. Precisamente, las Cuevas del Barranco de la Hoz y el yacimiento de Santa Isabel fueron descubiertos en algunas de las muchas excavaciones lideradas por este arqueólogo.

Las Cuevas del Barranco de la Hoz están formadas por 35 abrigos y cavidades, en gran medida, artificiales, asociados a una alquería andalusí de la que también se conserva su necrópolis. Parte de esas grutas se sitúan a gran altura, lo que sugiere una función defensiva.

El yacimiento de Santa Isabel Santa Isabel se ocupó en la Edad del Bronce --Antiguo y Medio-- y en el periodo Ibérico Tardío. Posteriormente, se levantó una fortificación andalusí con una muralla imponente y dos aljibes, que se reutilizó tras la conquista aragonesa como ermita.

En cuanto al Puente del Loreto, su interés radica en las dos fases constructivas bien definidas. La primera, de época andalusí, conserva tres hiladas de sillares almohadillados en el arranque occidental. La segunda corresponde a un momento avanzado de la Baja Edad Media o ya de la Edad Moderna.

Tras la mesa redonda a las 17.15 horas, moderada por la directora del IET, Inmaculada Plaza, está previsto visitar tanto el yacimiento arqueológico de Santa Isabel, a las 18.15 horas como el Puente de Loreto, en Linares de Mora, a las 19.45 horas.

Las siguientes conferencias, mesas redondas y visitas guiadas del Ciclo Presencia Andalusí y Mudéjar en Teruel. Historia, Cultura y Patrimonio serán en los meses de septiembre y octubre.

PATRIMONIO MUNDIAL

El Patrimonio Mundial está integrado por bienes o sitios que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, trascienden fronteras y tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad. España cuenta con 50 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, cuatro son naturales y dos son mixtos.

La lista del Patrimonio Mundial de 1986 se amplió en 2001. De modo que a la torre, techumbre y cimborrio de la Catedral de Santa María de Mediavilla, la torre e iglesia de San Pedro, la torre de la iglesia de San Martín de Teruel y la torre de la iglesia del Salvador de Teruel, se unieron otros monumentos arquitectónicos de Calatayud, Cervera de la Cañada, Tobed y Zaragoza.

En total, diez construcciones aragonesas fueron seleccionadas por ser las más representativas y reflejar mejor el fenómeno mudéjar como hecho histórico y cultural que ejemplifica la convivencia pacífica y el respeto entre los pueblos.