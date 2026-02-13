La inflación en Aragón se modera seis décimas en enero hasta quedarse en el 2,3% anual

Archivo - Los precios han subido en el mes de enero en Aragón un 2,3% - EUROPA PRESS-EDUARDO BRIONES - Archivo

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa anual de inflación en el mes de enero en Aragón se ha desacelerado seis décimas hasta situarse en el 2,3% anual, misma cifra que el conjunto del país según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el INE, los principales factores detrás de este comportamiento en enero fueron la bajada de precios de los carburantes frente a la subida que se produjo un año antes, así como una subida de precios de la electricidad de menor intensidad que la que se produjo en enero del año anterior, ha informado el Gobierno de Aragón.

En el conjunto de la eurozona, la tasa de inflación en enero se situó en el 1,7% anual, tres décimas por debajo del mes anterior, con lo que el diferencial de inflación con la Unión Económica Monetaria era desfavorable en seis décimas tanto en el caso de Aragón como en el conjunto de España.

Por lo que respecta a la inflación subyacente, aquella que excluye de su cálculo alimentos no elaborados y productos energéticos, desaceleraba una décima quedando en el 2,6% anual en enero, mismo dato que el del conjunto de España, mientra que en la eurozona se ha situado en el 2,2%.

LA ENERGÍA, MÁS BARATA QUE HACE UN AÑO

Como referencia en materia de precios energéticos, tanto el petróleo como el gas sufrieron alzas mensuales pero retrocesos en comparación interanual.

Así, el petróleo en su calidad Brent cotizó en enero de 2026 a una media de 66,6% dólares el barril, un 6,5% por encima del dato de diciembre, pero un 15,9% más barato que un año antes.

Respecto al gas natural TTF, que influye particularmente en el precio de la electricidad, se observa un precio medio en enero de 34,2 euros por MWH, un 23,8% más caro que en diciembre, pero un 29,2% menos que en enero del año pasado.

Respecto al mes de enero del año anterior, las tasas anuales de inflación en Aragón en enero de 2026, eran positivas en diez de los trece grupos de consumo considerados por el IPC, siendo negativa en los tres casos restantes.

HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTO, LAS QUE MÁS SUBEN

El grupo de consumo con mayor tasa de inflación en enero en Aragón fue Restaurantes y servicios de alojamiento, con un alza de precios del 4,6% anual, seguido de cerca por Bebidas alcohólicas y tabaco --4,5% anual--.

Tras ellos, y con tasas de inflación también elevadas, se situaban en enero en Aragón los grupos de consumo de Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (3,8% anual), Seguros y servicios financieros (3,7% anual), Vivienda (3,2% anual) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9% anual).

Con tasas de inflación moderadas de un 2,0% anual en enero se colocaban Actividades recreativas, deporte y cultura así como Servicios de educación, seguidos de Sanidad (1,9% anual) y Muebles y artículos del hogar (1,3% anual).

ROPA Y TRANSPORTE ENCABEZAN LAS BAJADAS

En sentido contrario, los precios retrocedían en enero en Aragón en Información y comunicaciones (-0,1% anual), Transporte (-0,7% anual) y Vestido y calzado (-4,2% anual).

Por comparación con el mes anterior, los precios descendieron un 0,4% en Aragón en promedio, como consecuencia de aumentos mensuales de precios en nueve de los trece grupos de consumo y disminuciones mensuales de precios en los cuatro casos restantes.

Así, los precios en Aragón aumentaron en enero un fuerte 1,8% mensual en Información y comunicaciones, un 1,5% mensual en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,1% mensual en Seguros y servicios financieros y un 1,0% mensual en Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos.

También subieron de forma notable en enero los precios de Vivienda (0,6% mensual), Alimentos y bebidas no alcohólicas y Sanidad (0,3% mensual en ambos casos).

Con mayor moderación aumentaron los precios de Servicios de educación y Restaurantes y servicios de alojamiento (0,1% mensual en ambos casos).

En sentido contrario, en enero bajaron los precios en Aragón de Muebles y artículos del hogar (-0,1% mensual), Transporte (-0,9% mensual), Actividades recreativas, deporte y cultura (-2,7% mensual) y Vestido y calzado (-12.8% mensual). Los dos últimos casos están relacionados, respectivamente, con la finalización de la temporada alta navideña y las habituales rebajas de enero.

LOS PRECIOS SUBEN MENOS EN HUESCA Y TERUEL

Por provincias aragonesas, la tasa de inflación en enero de 2026 se situó en el 2,1% anual en Huesca, el 1,8% anual en Teruel y el 2,4% anual en Zaragoza.

En la última reunión celebrada los pasados días 4 y 5 de febrero de 2026, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo sin variación los tres tipos de interés oficiales del organismo, es decir, la facilidad marginal de depósito se mantenía en el 2,00%, el tipo de las operaciones principales de financiación quedaba en el 2,15% y la facilidad marginal de crédito en el 2,40%. se trataba de la quinta reunión consecutiva sin cambios.

El dato de enero situaba la tasa de inflación de la eurozona en el 1,7% anual, por debajo del objetivo, pero la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre que enfrenta la economía europea recomiendan cautela, a juicio del BCE.

La resiliencia de la actividad económica, la baja tasa de paro y el impulso de las inversiones en defensa e infraestructuras apoyaban esta decisión, así como unas perspectivas económicas inciertas por las tensiones geopolíticas y comerciales.