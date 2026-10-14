Ingresa en prisión uno de los tres detenidos por sustraer cable de cobre de alumbrado público en localidades zaragozanas

Sustracción de cable de cobre del alumbrado público en localidades zaragozanas. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación 'GIECU', que ha finalizado con la detención de tres personas dedicadas a la sustracción de cableado de cobre del alumbrado público en varias localidades zaragozanas. Una de ellas ha ingresado en prisión.

La operación, desarrollada por las unidades de investigación de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, en colaboración con la Guardia Civil de Tudela y la Policía Local de Ejea de los Caballeros, se inició con motivo de varios robos con fuerza de cableado de cobre que afectaban al alumbrado público, ocurridos en varias poblaciones zaragozanas, han indicado desde el Instituto Armado.

Del estudio de los once hechos delictivos cometidos en las localidades de Pinseque, Tauste, La Joyosa, Torres de Berrellén, Cabañas de Ebro y Ejea de los Caballeros --polígono Valdeferrín y pedanías de Valareña, Pinsoro y El Sabinar--, se pudo determinar que todos ellos se habrían efectuado mediante el mismo modus operandi y por las mismas personas.

El 'modus operandi' consistía en la sustracción de cableado subterráneo de alumbrado público mediante la fractura de arquetas para extraer conductor de cobre, se llevaba a cabo siempre en horario nocturno y, una vez obtenido el material, lo introducían en un vehículo en el que los presuntos autores abandonaban la población.

Además, durante la investigación se obtuvo la identidad de los presuntos responsables de estos hechos, tres hombres que se trasladarían desde la Comunidad Foral de Navarra para cometer los ilícitos.

Asimismo, verificó que parte del material sustraído lo venderían a centros de tratamiento de residuos, logrando localizar en uno de ellos, 61 kilos del cobre sustraído que fue vendido por los sospechosos. El material fue identificado por los perjudicados y su valor y el de los daños ocasionados asciende a más de 40.000 euros.

Tras la obtención de los indicios que evidenciaban la implicación de los sospechosos en los ilícitos descritos, el pasado 7 de octubre la Guardia Civil procedió a su localización y detención en Tudela (Navarra), a los que se les imputaron un total de once delitos de robo con fuerza en las cosas.

Los arrestados son tres hombres de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 17 y 37 años, constándoles a dos de ellos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias y se decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.