La Institución Fernando el Católico de la DPZ edita el libro 'Toponimia de Uncastillo y sus lugares'

ZARAGOZA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios de las Cinco Villas, filial de la Institución Fernando el Católico (IFC) de la Diputación de Zaragoza (DPZ), va a presentar una nueva publicación, 'Toponimia de Uncastillo y sus lugares', cuyo autor es el profesor y filólogo ejeano Marcelino Cortés Valenciano. La presentación tendrá lugar el próximo sábado, 16 de mayo, a las 18.00 horas, en el salón de Congresos San Miguel-La Lonja de Uncastillo.

Además del autor, participarán en el acto el presidente del Centro de Estudios de las Cinco Villas, Carlos Pellejero, y la alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo. El Centro de Estudios de las Cinco Villas continúa su serie de publicaciones sobre la toponimia de diferentes poblaciones de la comarca.

Marcelino Cortés Valenciano es miembro del equipo de trabajo Toponimia centropeninsular e insular atlántica (TopCenPIAt), integrado, a su vez, en el proyecto Toponomasticon Hispaniae (ToponHisp) de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El volumen analiza el origen y significado de 157 nombres de lugar de la villa de Uncastillo, correspondientes a las principales partidas de su término municipal. Estos topónimos permiten, además, interpretar y contextualizar la mayor parte de los 1.890 nombres de lugar actualmente documentados en el conjunto del territorio.

El estudio no se limita al núcleo principal, sino que incorpora también el análisis del propio nombre de la villa y de las localidades de Layana y Malpica de Arba, que formaron parte de la organización municipal de Uncastillo hasta 1834. La obra se completa con una introducción de carácter histórico y lingüístico, en la que se abordan las claves de formación y evolución del sistema toponímico local; incluye, además, seis anexos que reproducen algunos de los documentos más relevantes para la historia de la localidad y otros aspectos complementarios.

Asimismo, cuenta con la presentación de Carlos Pellejero, presidente del Centro de Estudios de las Cinco Villas, y con un prólogo de Javier Giralt, Investigador Principal del equipo TopCenPIAt.

La investigación que sustenta el libro 'Toponimia de Uncastillo y sus lugares' se apoya en un sólido corpus de fuentes documentales, entre las que destacan el Cartulario de Santa María de Uncastillo (siglos XI-XIII), los protocolos notariales de finales de la Edad Media y diversa documentación procedente de archivos municipales y parroquiales.

Con esta publicación, Cortés continúa una línea de investigación consolidada sobre la toponimia de la comarca de Cinco Villas, de la que este volumen constituye la sexta entrega, tras los estudios dedicados a Ejea de los Caballeros (2005), Tauste (2008), el estudio general sobre las Cinco Villas (2010), Sos del Rey Católico (2015) y Castiliscar (2024).

Esta nueva obra refuerza el conocimiento sistemático del patrimonio toponímico cincovillés y subraya su valor como fuente esencial para la historia lingüística y territorial de Aragón.