Instituciones y empresas homenajean a César Alierta, "un visionario" que llevó la empresa española al exterior

El Palacio de Congresos de Zaragoza se llena para rememorar la entrega de Alierta a la empresa, a Aragón, al Real Zaragoza y a su familia



ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Zaragoza se ha llenado este lunes, 11 de febrero de 2024, con más de 800 personas, para homenajear al expresidente de Telefónica y Tabacalera, el aragonés César Alierta, fallecido el pasado 10 de enero a los 78 años. Han asistido, entre otros, además de familiares y amigos, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, resaltando todos que fue "un visionario" que llevó la empresa española a más de 25 países y fue "embajador" de Aragón.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado a César Alierta de "visionario, disruptivo e innovador, un gran ejemplo, que ponía a las personas en el centro de las cosas" y que "es una de las figuras más relevantes de la segunda mitad del siglo XX y de principios del XXI"

Ha explicado que César Alierta "coge una compañía que era la mayor empresa del metal, hace una compañía de teléfonos y la acaba pasando a compañía de datos, en estos momentos de inteligencia artificial, y a la vez pasa de un área local, como es España, a un área global", aseverando: "Es un orgullo para España tener la primera compañía multinacional española", tras lo que ha resaltado "el efecto tractor de las compañías que crean riqueza en este país, que hay que cuidar con algodones".

También ha realzado que, en su última etapa, Alierta puso en marcha el Proyecto ProFuturo junto con el banquero Isidre Fainé y el Papa Francisco, "un gran proyecto de trabajo en África e Iberoamérica para que los niños aprendan con 'tablets'". Además, perteneció varios años a la Junta Directiva de CEOE.

De su familia, ha dicho que "eran lo más importante que tenía en la vida, el gran referente para seguir trabajando por su tierra y su país, España", y era también "un gran amante del Real Zaragoza, un gran aragonés y un gran español.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete ha dicho que "la verdadera grandeza es conseguir que los que te rodean se sientan grandes" y ha resaltado que Alierta tenía "una mente privilegiada, no necesitaba marcar distancias, necesitaba ser cercano y su personalidad enganchaba, su forma de hablar, de reír o enfadarse", de forma que "rompió barreras en el mundo de las finanzas, cambió las reglas de la industria para llevar a Telefónica a ser una referencia en el mundo de las comunicaciones".

"César fue siempre valiente, le he visto tomar decisiones muy difíciles sabiendo el coste que iban a tener para él, nos hizo ser grandes como personas, le interesaba todo lo tuyo, fue grande en su inteligencia, capacidad de trabajo, alegría, afectos y enfados, y sobre todo era grande de corazón", ha continuado Álvarez-Pallete.

"Me hizo confiar en mí mismo, he visto cómo admiraba a su padre y cómo adoraba a su madre; se llenaba de orgullo cuando miraba la calle Cesáreo Alierta".

LEGADO PERSONAL Y PROFESIONAL

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha enfatizado que Alierta fue "una de las figuras más importantes que ha dado la historia reciente de Aragón y, posiblemente, una de las más importantes que ha dado nuestro país", poniendo de relieve "el vasto legado personal y profesional, que va a permanecer para las generaciones futuras como inspiración".

"Fue un aragonés comprometido con su tierra, universal, global" y reflejó que "siendo aragonés se es doblemente español", además de que fue "un entregado marido y un entrañable amigo, tuvo una profunda vocación de servicio, fue un directivo influyente con un estilo propio, dotado de una intuición mayúscula que le llevó a ser una figura clave en la que ha sido la mejor etapa de la historia de España", de manera que "las últimas décadas no se pueden entender sin Alierta, del mismo modo que su figura y su camino personal jamás podrán desligarse de la España que ha atravesado".

Azcón ha recordado que Alierta fue uno de los primeros españoles que cursó un máster en la Universidad de Columbia, y poco después fundó una sociedad de valores, destacando que "la iniciativa y el arrojo de este pionero aragonés fueron marca de la casa y así se convirtió en un líder de la época y en una figura más que influyente en toda una generación de directivos", lo que le llevó a "no ser uno más en un mundo extraordinariamente competitivo".

"Nuestro querido César fue mucho más que un gran directivo, como persona fue generoso y honrado, sus sólidos valores le guiaron y fue consecuente con sus pensamientos y actos, siempre respetuoso con su interlocutor, lo que le llevó a tener buena relación con líderes mundiales como Angela Merkel, Mark Zuckerberg o el Santo Padre, el amor que profesaba a su familia fue inquebrantable".

"Él mantuvo viva su pasión por Aragón y por ese motivo recibió la medalla de Aragón, que no dudó en calificar como la mayor ilusión de su vida" y "fue un orgulloso embajador", ha continuado Azcón, realzando su "pasión" por el Real Zaragoza". Azcón ha entregado a la familia de Alierta una réplica en miniatura de una carrasca aragonesa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aludido a la concesión a Alierta de la medalla de Oro de la ciudad en octubre de 2010, que le entregó el entonces alcalde, Juan Alberto Belloch, también presente en el acto, quien le reconoció así su éxito en Telefónica durante una década, expandiendo la actividad de la empresa a más de 25 países, su "solvencia excepcional" y la contribución a la expansión internacional de España.

"No solo fue embajador de nuestro país, sino que lo hizo siempre llevando el nombre de Zaragoza en el corazón y fue un ejemplo de que se puede conquistar el mundo siendo de Zaragoza, perteneciendo a Zaragoza y volviendo a Zaragoza" ya que "llevó el amor a su tierra allá donde fue".

TESTIMONIOS

También han intervenido en el evento personalidades que conocieron y trabajaron con Alierta, como el cocinero Ferrán Adrià, quien ha comentado que el expresidente de Telefónica le dio consejos y le abrió el camino a "la familia de Telefónica".

La deportista paralímpica Teresa Perales ha dicho que Alierta fue "una persona única, irrepetible, de las que querríamos tener todos los días en nuestras vidas".

El expresidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, ha dicho que la palabra que define a Alierta es "zaragocismo" porque fue "una de las personas más importantes de la última etapa y uno de los zaragocistas más puros", recordando que "en el peor momento de la historia del Real Zaragoza dio un paso adelante y no tuvo duda en jugar su patrimonio personal y poner su red de contactos para ayudar a su querido Real Zaragoza".

"Si Alierta no da ese paso, hoy no estaríamos hablando del Real Zaragoza", ha continuado Lapetra, quien ha recalcado que el empresario estaba "al día de todo lo que sucedía en el club" y que "era un visionario y un especialista", tras lo que ha lamentado "no poder devolver a Alierta un Real Zaragoza en primera división".

El presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, ha indicado que César Alierta fue una de las personas que más le han marcado en su vida, "no solo por su competencia y actividad empresarial, sino por su humanidad", subrayando que siempre le ha ayudado desde que se presentó a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

También ha mencionado que Alierta creó en 2011 el Consejo Empresarial para la Competitividad, contando con él, en una época en la que España lo pasó "muy mal".

Al inicio del evento, todo el auditorio se ha levantado para guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos al embestirles una narcolancha en Barbate (Cádiz). Garamendi ha manifestado su apoyo expreso a las Fuerzas de Seguridad, "tan necesarias para que vivamos en paz y libertad", recalcando el "apoyo de la empresa española" a la Guardia Civil.