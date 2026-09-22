IU alerta del riesgo de una "nueva burbuja" y exige una Comisión de Estudio sobre los centros de datos en Aragón

La portavoz de Izquierda Unida de Aragón y coordinadora general de la organización, Marta Abengochea, en rueda de prensa. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida de Aragón y coordinadora general de la organización, Marta Abengochea, ha anunciado que presentará una propuesta para crear una Comisión de Estudio sobre la implantación de los centros de datos en Aragón ante el riesgo de una "nueva burbuja".

Abengochea ha considerado que esta iniciativa, que llevará al próximo pleno de las Cortes de Aragón, es "imprescindible" para aportar transparencia, información y debate público sobre una actividad que el propio Gobierno autonómico sitúa como estratégica para el futuro de la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa este martes, Marta Abengochea ha señalado que la creación de esta comisión responde a una demanda creciente tanto de la ciudadanía como de numerosas organizaciones sociales y territoriales.

"Si, como sostiene el presidente Azcón, sobre los centros de datos va a pivotar el futuro de Aragón, lo mínimo es que la ciudadanía pueda saber exactamente de qué estamos hablando", ha afirmado.

Asimismo, la diputada de Izquierda Unida ha defendido la necesidad de superar la "opacidad" que rodea a muchos de estos proyectos y de disponer de información rigurosa sobre sus consecuencias reales.

"Necesitamos transparencia, necesitamos superar los titulares inflados o de fantasía y realizar un análisis profundo sobre los impactos que esta industria ya está generando en aquellos lugares donde se ha implantado y también sobre los efectos que puede tener en Aragón en los próximos años", ha manifestado.

PREVISIONES DE EMPLEO INCUMPLIDAS

Asimismo, la portavoz de IU ha recordado que ya han transcurrido seis años desde que el Gobierno del socialista Javier Lambán anunciara los proyectos de interés general para los centros de datos de Amazon en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego. En este sentido, ha recalcado que las previsiones iniciales sobre creación de empleo no se han cumplido.

"Se prometieron 1.500 puestos de trabajo y hemos comprobado que la realidad es muy distinta. Entre los tres centros apenas se alcanzan unos 200 empleos. Creo que es evidente para toda la ciudadanía que los anuncios de lluvia de empleo asociados a estos proyectos no se corresponden con la realidad", ha aseverado.

Abengochea ha reconocido que tanto España como Aragón se han consolidado como uno de los principales polos de atracción para esta industria gracias a factores como la disponibilidad de energía, suelo y capacidad de comunicaciones, pero ha advertido de que actualmente existen ya 34 proyectos en desarrollo o en distintas fases de tramitación en la comunidad autónoma.

Por ello, ha alertado del riesgo de reproducir procesos ya vividos en otros sectores. "Tenemos experiencia suficiente con el desarrollo masivo de las renovables como para preguntarnos si nos encontramos ante una nueva burbuja. Sabemos quiénes suelen beneficiarse de estas burbujas y también que constituyen un terreno abonado para la especulación y la corrupción", ha advertido para cuestionar, también, el uso generalizado de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), una figura que fue concebida como una herramienta excepcional para impulsar políticas públicas sometidas al interés general.

En su opinión, "los PIGA deben ser mecanismos extraordinarios y muy justificados. Sin embargo, nos encontramos con que se están utilizando para privilegiar proyectos que el mercado ya impulsa por sí mismo, desvirtuando el sentido de esta herramienta".

CONSECUENCIAS

Además, Abengochea ha puesto el foco en las consecuencias que la expansión de esta industria está provocando en otros países. Según ha explicado, en lugares como Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido o Singapur ya se están planteando moratorias, limitaciones o medidas para corregir los efectos derivados de la elevada concentración de centros de datos.

Entre los impactos señalados por IU Aragón destacan el elevado consumo energético, la utilización intensiva de recursos hídricos, la ocupación de grandes superficies de suelo, la generación de islas de calor y los escasos niveles de empleo que generan en comparación con el volumen de inversión y recursos que demandan.

Como ejemplo, Abengochea se ha referido a que una planta industrial como la factoría de Mercedes en Vitoria consume trece veces menos electricidad que un centro de datos, mientras genera alrededor de 6.000 empleos directos. "Lo que reclamamos es conocer cuáles son los beneficios reales de estos proyectos y compararlos con los impactos negativos que ya estamos observando. Necesitamos datos objetivos para decidir qué modelo de desarrollo queremos para Aragón", ha sostenido.

La portavoz de IU ha recordado, además, que una iniciativa similar ya fue aprobada en la pasada legislatura, en 2025, aunque quedó paralizada a consecuencia del adelanto electoral. Por ello, cree que la puesta en marcha de esta comisión es hoy todavía más urgente.

"La sensación existente en el tejido social, en las organizaciones de defensa del territorio e incluso entre los medios de comunicación es que falta información. Necesitamos transparencia y responsabilidad para planificar políticas públicas que sean realmente beneficiosas para la ciudadanía", ha subrayado para, finalmente, reclamar que Aragón afronte este debate de manera abierta y participativa.

"No queremos convertirnos en la próxima Virginia de Europa. No se puede hurtar a la ciudadanía un debate tan importante y estratégico como el de los centros de datos, Por eso llevaremos esta propuesta al próximo Pleno de las Cortes de Aragón y esperamos que reciba el respaldo necesario para ponerse en marcha", ha concluido.