IU defiende el modelo de agricultura social y familiar y exige al consejero Rincón que aplique la ley vigente en Aragón

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida sostiene que la agricultura en España debe apostar decididamente por un modelo productivo social y familiar que sea sostenible y respete el medioambiente y reclama por ello al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón que aplique la ley todavía vigente en Aragón.

El posicionamiento de la formación de izquierdas se ha producido en el marco de las jornadas 'Debate sobre modelo agroalimentario' organizadas este sábado por el Colectivo Malas Yerbas en Zaragoza, en las que participan diferentes representantes de IU, como la secretaria de organización, Eva García Sempere, y el coordinador en Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero.

Éste último ha abogado por ese modelo social y familiar de la agricultura en España para hacer frente a problemas como la "uberización" del campo en beneficio de los fondos de inversión y sus plantas fotovoltaicas, la escasa rentabilidad de las producciones, para la que ha pedido un "refuerzo" de la ley de cadena alimentaria y la amenaza que supone el tratado con Mercosur, del que ha llamado a salirse.

El debate de los intervinientes ha plasmado la necesidad de defender un modelo que garantice el "arraigo" de la población en el territorio y la "protección" del medioambiente.

El diputado por Sumar, Toni Valero, ha llamado a "escuchar al campo" como "parte fundamental" para la "construcción" de "un nuevo país" y, frente al modelo de "la agroindustria que se lleva los beneficios", ha llamado a apostar por "un modelo social y familiar que arraiga la población al territorio y cuida del medioambiente".

En ese sentido, ha pedido prestar atención a los problemas reales que "acucian" al sector, como el proceso de "uberización" por el que grandes fondos de inversión concentran tierras fértiles para sus parques fotovoltaicos.

También ha mencionado la enorme dificultad que encuentran muchas explotaciones para alcanzar la rentabilidad, para lo que ha reclamado el refuerzo de la ley de cadena alimentaria "mediante los instrumentos que permiten el control, la inspección y el observatorio de precios que tienen que jugar un papel fundamental".

Y, como tercer gran amenaza, ha aludido al impacto negativo que juzga ocasionan los tratados de libre comercio. En ese sentido, ha instado a España a salirse de la negociación del Tratado de Mercosur "porque es malo para nuestro sector agrario, para los productores y para el medioambiente y, por supuesto, para las comunidades campesinas de América del Sur", ha sostenido.

SANZ RECLAMA AL CONSEJERO QUE ACLARE SU POSTURA

Por su parte, la secretaria de organización de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha ligado democracia a la dignidad de productores y consumidores: "Un país no puede ser democrático si las personas productoras no están en unas condiciones que les permita una vida digna, como tampoco si los consumidores no tienen acceso a alimentos sanos, cercanos, de calidad y suficientes".

Para alcanzar ese doble objetivo, García Sempere ha planteado el modelo de IU basado en la agricultura familiar y social y que sea "sostenible", teniendo en cuenta el actual contexto de "crisis climática".

"Estamos en un contexto de los límites planetarios sobrepasados y eso implica problemas de acceso al agua ya tierras suficientemente productivas y por eso el elemento climático tiene que estar sobre la mesa", ha defendido.

En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, ha destacado la importancia de proteger el modelo social y familiar en la agricultura, que considera viene cuestionando la derecha. Por ello, Sanz ha emplazado públicamente al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, a clarificar el futuro de la Ley de Agricultura Social y Familiar y a priorizar políticas que garanticen la vida en los pueblos, ante el riesgo de despoblación y la falta de agricultores.

"En Aragón, tenemos un marco legislativo que protege el modelo social y familiar, que ha sido puesto en tela de juicio por parte de la derecha y la ultraderecha y es momento ya, de forma definitiva, de que el señor Rincón aclare cuál va a ser el futuro de esa Ley de Agricultura Social y Familiar", ha reclamado.