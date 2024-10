Izquierdo (PAR) lamenta el rechazo a su iniciativa por una Hacienda Foral propia

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha lamentado este jueves que, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón en la que se han votado las propuestas de resolución derivadas del reciente Debate sobre el estado de la Comunidad, "el voto en contra de PP y VOX y la abstención del PSOE han impedido que la propuesta presentada por el Partido Aragonés que apostaba por impulsar la creación de una Hacienda Foral propia saliera adelante".

En la citada propuesta, el PAR ha instado al Gobierno de Aragón a "realizar todas las gestiones necesarias para conseguir la aplicación del artículo 108 y la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón y a conformar un grupo de trabajo que estudie cómo crear y poner en marcha, lo antes posible, la Hacienda Foral Aragonesa".

Tampoco ha salido adelante, por el voto en contra de PP y VOX, la iniciativa de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto en la que se emplazaba al Ejecutivo autonómico a "crear una comisión de estudio de la deuda histórica, que cuantifique con datos la deuda que el Estado tiene con nuestra Comunidad y a reclamar las infraestructuras que el Estado ha dejado de ejecutar históricamente en Aragón".

En el transcurso de su intervención inicial, Izquierdo ha señalado que la Hacienda Foral propia es una cuestión "fundamental" para los aragoneses. "Es una Hacienda Foral solidaria, no rompe nada ni cambia el orden constitucional", ha argumentado.

Ha añadido que "la solución" para el retraso en la ejecución de las infraestructuras estatales en la Comunidad es que "Aragón las ejecute y las financie el Gobierno de España, y si se queda algo sin ejecutar, que se quede en las arcas aragonesas" tal y como, ha recordado, hace Navarra.

"No entendemos por qué parece que hay cierto miedo a abrir esa vía de negociación con el Gobierno de España, a sentarnos a hablar en una comisión intergubernamental de lo que supondría la Hacienda Foral Aragonesa", se ha lamentado.

DEUDA HISTÓRICA

Asimismo, se ha mostrado sorprendido de que no saliera adelante la propuesta de resolución del PAR sobre la deuda histórica. "Es un tema del que se ha hablado y trabajado mucho y sobre el que parecía que en otras épocas había cierta unanimidad en las Cortes de Aragón", ha afirmado antes de aclarar que "no es una deuda de un partido político con otro, es una deuda del Gobierno de España con los aragoneses". "Lamento que no hayamos sido valientes para sacar adelante estas dos propuestas", ha concluido.

Sí que ha sido aprobada por unanimidad la propuesta de resolución del Partido Aragonés en la que se insta al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España "a dotar, con la mayor celeridad, a la ciudad de Zaragoza con una red de cercanías que conecte la ciudad con su área metropolitana".

"La cuarta ciudad de España tiene una red de cercanías peor que la de Gijón", ha criticado Alberto Izquierdo antes de defender que "una ciudad que aspira a ser moderna, tecnológica y verde necesita una red de cercanías de verdad y aparcamientos disuasorios fuera de ella".

También se ha dado luz verde, con el apoyo de todos los grupos, excepto VOX, la propuesta del PAR para "aumentar la financiación de las comarcas en 12 millones durante los próximos 3 años".

El portavoz del Partido Aragonés ha manifestado que "las comarcas son una seña de identidad y uno de los pilares para nuestros servicios y por ello debemos reforzarlas y ser capaces de utilizarlas para mejorar los servicios públicos".