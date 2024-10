Jorge Azcón sobre Errejón: "Estaría bien que Yolanda Díaz asumiera sus responsabilidades"

MADRID/ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado, respecto a las acusaciones de acoso sexual contra el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, que "En Sumar no solamente tienen que dar explicaciones, sino también asumir responsabilidades", y ha referido que "Yolanda Díaz no pasaba por ahí, tuvo una responsabilidad directa en elegir a esa persona para que fuera portavoz en el Congreso de los Diputados, y estaría bien que asumiera sus responsabilidades".

Azcón ha argumentado que "cuando un partido político hace de su principal causa el feminismo y, luego nos enteramos que el portavoz, que la principal voz de ese partido político ha hecho todo lo contrario de lo que decían que había que hacer, no solamente es un grado superlativo de hipocresía, es que esto no se arregla con cursos, esto no se arregla con cuatro cursillos que quieran dar ahora a los cargos de Sumar".

El presidente aragonés ha hecho estas declaraciones en Madrid, antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Ha continuado diciendo que "Con todo lo que hemos oído, con todas las lecciones que han querido dar en Sumar para defender a la mujer y su principal voz, el portavoz de Sumar, era quien estaba tratando a las mujeres como estamos conociendo estos días. No solo explicaciones, creo que en Sumar tienen que asumir responsabilidades".

En su opinión, "todos los que han tenido que ver en el nombramiento de Errejón y no se han preocupado de saber que era una persona que no defendía a las mujeres, sino todo lo contrario, tendrían que asumir esas responsabilidades, porque el nombramiento de portavoz en el Congreso de los Diputados es un nombramiento extraordinariamente importante".

Azcón ha incidido en que "Yolanda Díaz no pasaba por ahí, tuvo una responsabilidad directa en elegir a esa persona para que fuera portavoz en el Congreso de los Diputados, y estaría bien que asumiera sus responsabilidades".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha expuesto que "aquí no hay solamente una cuestión de que lo conocieran o no lo conocieran, hay una cuestión de si era la persona que estaba preparada para ser portavoz. Cuando a ti lo que más te preocupa es la defensa del feminismo, y luego tu portavoz en su vida privada hace todo lo contrario de lo que ha dicho que tenía que hacer la sociedad y este país, hay una responsabilidad que va más allá del portavoz".

Jorge Azcón se ha preguntado quién va a asumir las responsabilidades: "¿Una diputada de tercera en la Asamblea de Madrid?. ¿Todo va a quedar en que la dimisión de Errejón, que era indudable o la dimisión de una diputada va a ser como se solvente un problema estructural?".

Además, ha referido que "el problema de Sumar y el problema con esta izquierda la hemos vivido en dar lecciones y luego ver que era absolutamente hipócrita". Azcón ha calificado de "incomprensible que la misma izquierda que se manifestaba en la calle con casos muy parecidos de abusos de mujeres ahora no haya convocado todavía ninguna manifestación".