Jorge Pueyo destaca "la influencia de CHA" en las políticas de transportes que el Gobierno central desarrolla en Aragón

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del grupo plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, ha celebrado este jueves que el Gobierno de España "por fin vaya en la buena dirección gracias a la influencia de CHA", especialmente en materia de transportes, en la que la formación aragonesista viene reclamando que se aceleren las autovías inacabadas y que se mejore y amplíe el servicio de ferrocarril convencional.

"Mi principal objetivo como diputado es trasladar los problemas de los aragoneses y al Gobierno le pusimos sobre la mesa la exigencia de acelerar la tramitación de diferentes infraestructuras que llevan décadas paralizadas", ha planteado el aragonés en referencia a "la ristra" de autovías sin acabar y "las décadas esperando mejorar el ferrocarril que debería vertebrar nuestro territorio".

Unas tareas pendientes que, como ha explicado Pueyo, "han sido planteadas mediante diferentes proposiciones no de ley para que quedara constancia pública, mientras se negociaban los Presupuestos para 2025", ha explicado el diputado. Así, ha mencionado las referidas a la A-23 Somport-Sagunto, la "autovía intermitente" A-21 Pamplona-Jaca, la A-22 Huesca-Lérida, que, según ha lamentado, "es un atasco tras otro, un embotellamiento tras otro, con un único tramo pendiente desde Siétamo, de apenas 13 kilómetros, símbolo del abandono histórico por parte del Gobierno de España de los diferentes colores".

Además, se ha referido a otras obras pendientes como la A-68 Miranda de Ebro-Vinaroz, cuyos tramos navarros están en servicio desde 2008, mientras los tramos aragoneses acumulan retrasos desde El Burgo hasta Alcañiz y más allá, "convirtiendo la N-232 sin desdoblar en la carretera con mayor siniestralidad de todo el Estado español", ha recordado. También el desdoblamiento de la N-211, entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo, como autovía A-25, tal como recogía el Plan de Infraestructuras en 2012, y que desde Teruel se reclama como autovía, "no como 2+1 como parecen conformarse ahora en el Ministerio".

Obras que según el diputado de CHA, "gracias a la presión ejercida por su formación al final el Ministerio dice que se abre a negociar con el Gobierno de Aragón la mejora el servicio y ampliar la línea convencional, por ejemplo, Zaragoza-Monzón-Binéfar, cuestión que llevamos reivindicando desde hace muchos años y que llevan reivindicando mucho tiempo también los vecinos de Monzón y el propio Gobierno de Aragón liderado entonces por CHA"

Pueyo también ha mostrado su alegría por la inauguración del tramo de la N-260 en el valle de Benasque: "Desde CHA nos ponemos en la N-260 con el tramo Fiscal-Balupor y sobre todo con el puente de Jánovas", ha asegurado.

Pese a ello, ha lamentado que el listado de buenas noticias no se haya acompañado de mejoras en el ferrocarril, "del que apenas se habló". "Nos sorprende que no se hablara de la mejora y ampliación del cercanías". Al respecto, ha recordado la proposición no de ley, aprobada también por PP y PSOE, para mejorar las frecuencias, horarios y material rodante del cercanías Casetas-Miraflores y elaborar en este año 2024 los estudios para su ampliación hasta Huesca, Calatayud, Gallur, Quinto y Cariñena. "Quedan 18 días de diciembre y se está incumpliendo", ha advertido.