'Journey from the road', un proyecto para viajar desde Zaragoza hasta Asia en bicicleta

Su precursora se entrena para el "gran viaje" con un recorrido en bici desde la capital aragonesa hasta el delta del Ebro

'Journey from the road' es el proyecto de Sara Qiu, una joven española de origen asiático, que en abril iniciará una aventura en bicicleta desde Zaragoza hasta Asia, con el objetivo de publicar su propio "diario de viaje", a través de redes sociales, para contar las experiencias, culturas y personas que encuentre a su camino.

Sara Qiu, que estudió Administración y Dirección de Empresas, decidió mudarse de Madrid a Zaragoza en abril 2020, desde donde trabajaba de manera telemática para una empresa tecnológica. En diciembre de 2021 dejó su trabajo para adentrase de lleno en lo que considera su "proyecto personal".

"Quería dar un cambio en mi vida y no me veía trabajando para otras personas 30 ó 40 años, quería trabajar en algo en el que pudiera manejar mis horarios y que fuera mi negocio", ha asegurado Qiu, en declaraciones a Europa Press.

Aunque siempre le ha gustado viajar, la primera experiencia que tuvo como "mochilera" fue en 2015: "Me fui sola a Portugal y el sur de España nueve días. Desde entonces he conocido Israel, Palestina, el sur de China, Corea del Norte... siempre que he podido me he escapado y cuanto más lejos, mejor".

Con la pandemia, como muchos, adaptó su manera de viajar, y se inició en el mundo de la bicicleta. Así, ha realizado la GR11-Sendero de Gran Recorrido del Pirineo; también en 13 días fue de Zaragoza a Oviedo, y recorrió el camino primitivo, desde Oviedo a Santiago de Compostela.

Para prepararse el viaje a Asia --todavía no ha fijado un destino concreto ni el tiempo de duración--, en estos momentos se dirige desde la capital aragonesa hasta el Delta del Ebro. Se ha marcado un plazo de 10 ó 12 días para completar este itinerario y mientras tanto ha parado en localidades como Quinto (Zaragoza), Alcañiz (Teruel) o la Amposta (Tarragona).

REPORTAJE DE VIAJE

Junto con su bici, lleva una tienda de campaña, saco de dormir, hornillo, ropa de invierno y verano, su ordenador portátil y varias cámaras fotográficas. Por el camino, "voy compartiendo fotos e impresiones de los sitios que voy conociendo. Para el viaje a Asia quiero también hacer vídeos y artículos, para enseñar historias de los lugares y los vecinos que conozca".

Aunque va provista de alimentos para dos días, en algunos puntos en los que se ha detenido, los vecinos del municipio le han ofrecido comida y recomendado lugares para cobijarse y pasar la noche: "En Quinto, por ejemplo, fue todo muy improvisado. Unas señoras me llevaron hasta la casa del alcalde y este me dijo una zona para acampar, cuando no tenía la tienda montada por completo, una vecina, Azucena, me ofreció un bocadillo de tortilla para cenar y sus hijas, su peña, para pasar la noche. Les estoy muy agradecida".

Asimismo, en su trayecto, recurre a 'Warm Showers', una comunidad de cicloviajeros que ofrecen sus hogares para alojar a otras personas y viceversa.

A pesar de que ha pasado alguna noche en vela, que el recorrido comprende cierta "dificultad" en cuanto a la altitud y la lluvia que se prevé en estos días, Sara Qiu se ha mostrado optimista y contenta con esta experiencia. "Mi único miedo de viajar sola es no encontrar un sitio seguro donde descansar y dormir", ha apostillado.

VIVIR DE ELLO

Para la promotora de 'Journey from the road' es pronto para hablar de vivir de este proyecto, pero esa es su intención. "Voy a enfocarme en contar el proceso. No tengo prisa, en mi viaje a Asia si un día hago 20 kilómetros muy bien, y si son 40 también bien. Lo importante es contar lo que voy encontrando, las experiencias, para subir un vídeo semanal".

Para contar sus experiencias ha creado una página web, 'journeyfromtheroad.com', una cuenta de Instagram --@journeyfromtheroad-- y de YouTube --Journey From The Road--.

"Uno de mis mayores miedos es despertarme siendo anciana y arrepentirme de cosas que no he hecho. Es una gran aliciente para mí, y me siento aliviada, porque he arriesgado mucho pero sé que hago lo correcto. Merece la pena apostarlo todo por un proyecto personal", ha sentenciado.