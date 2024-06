Juan Marsé, Nuccio Ordine, Javier Marías y José Carlos Cataño protagonizan el nuevo número de 'Turia'

TERUEL, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Turia' publica en su nuevo número, que se distribuye este mes de junio en España y otros países, un sumario con interesantes artículos inéditos protagonizados por grandes autores de la literatura contemporánea.

En ese listado de valiosos nombres propios que han escrito algunas de las mejores y más impactantes obras de nuestra época, hay que citar a autores como Juan Marsé, Premio Cervantes; al intelectual italiano Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; a Javier Marías, uno de nuestros autores más internacionales, o a ese original escritor canario radicado en Barcelona que fue José Carlos Cataño.

También publica, en exclusiva mundial en español, un avance 'Los vulnerables', el nuevo libro de Sigrid Nunez. Esta autora neoyorkina, nacida en 1951 y que ha sido colaboradora habitual de medios como 'The New York Times' y ha ejercido la docencia en las universidades de Princeton, Columbia o Boston, es una de las principales escritoras norteamericanas actuales. Ganadora en 2018 del National Book Award, la crítica la considera una de las más cualificadas autoras a la hora de abordar en sus novelas, con agudeza y sensibilidad, las problemáticas a las que nos enfrentamos en estos tiempos tan complejos.

Completan el apartado que 'Turia' dedica a la creación narrativa, textos inéditos de Rodrigo Fresán, Laura Fernández, Juan José Flores, Carlota Gurt, Use Lahoz y Gemma Pellicer. Junto a la participación de Nunez, tiene especial relevancia en esta nueva entrega de la revista el testimonio de Ignacio Martínez de Pisón sobre su relación con Javier Marías.

El escritor aragonés radicado en Barcelona publica un texto bajo el título 'Diez años de amistad'. En él confiesa Martínez de Pisón haber sido un lector fiel y tenaz de Marías durante los años ochenta del pasado siglo XX, cuando el autor de 'Los dominios del lobo' era un "escritor muy minoritario".

Uno de los textos originales que publica el nuevo número de la revista es el artículo de Sergi Doria titulado 'Nuccio Ordine, la rebelión del Humanismo'. Rinde un homenaje al prestigioso docente y ensayista italiano Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y se defiende la idoneidad de sus postulados para afrontar los retos del mundo que vivimos. Su libro 'La utilidad de lo inútil' fue un auténtico aldabonazo argumental, un verdadero manifiesto contra el utilitarismo economicista, contra la satisfacción inmediata y la conversión de las pantallas en altares de la religión digital.

El último artículo de la sección que la revista dedica a los estudios literarios es una aproximación a un autor singular y que bien merecería una mayor atención por parte de los buenos lectores: José Carlos Cataño. Poeta, narrador, ensayista, diarista y artista plástico, su particular universo creativo es analizado por Manuel Arranz en un singular formato de breve diccionario bajo el título 'Léxico Cataño. Voces y ecos en la obra de José Carlos Cataño'.

También hay que destacar la amplia nómina de poetas que colaboran en esta entrega de la revista con textos inéditos. Una diversidad que acredita el permanente mestizaje generacional y estético que practica la revista. Así, es posible leer versos originales de poetascomo Rafael Argullol, Jesús Aguado, José Ángel Cilleruelo, Eduardo Moga, José María Micó, Juan Bufill, Miriam Reyes, Álex Chico, Ángel Petisme o Carlos Zanón junto a voces emergentes como Julia Peró, Laura Rodríguez Díaz, Marta Fuembuena o Loredana Volpe.

JUAN MARSÉ, EL MEJOR NOVELISTA DE BARCELONA

Un artículo sobre 'Las Barcelonas de Juan Marsé', elaborado por el profesor de la Universidad de Barcelona y crítico literario Jesús Ferrer Solá, inaugura el sumario del nuevo número de 'Turia'. No podía ser de otra forma por cuanto, esta entrega de la revista, será presentada en el Museu de Picasso de Barcelona el próximo 19 de junio.

En el artículo se subraya un dato incuestionable: "la ciudad ostenta una sólida tradición como protagonista de la mejor literatura contemporánea". Baste recordar el París de 'Rayuela', de Julio Cortázar o de 'París era una fiesta', de Hemingway". O el Dublín en el que se desarrollan libros fundamentales como 'Ulises' y 'Dublineses', de James Joyce.

Sin duda, la relación de novelas y autores que tienen a Barcelona como escenario es amplísima y notable por su calidad pero, entre ellas, sobresale la producción narrativa de Juan Marsé porque gran parte de ella tiene como epicentro fundamental a esa ciudad y sus habitantes.

Buena prueba de esa pluralidad de miradas y retratos de Barcelona serían títulos imprescindibles en la trayectoria novelística de Marsé como 'Últimas tardes con Teresa', 'Si te dicen que caí', 'Un día volveré' o 'La oscura historia de la prima Montse'.

JAVIER MARÍAS, SEGÚN MARTÍNEZ DE PISÓN

De gran valor testimonial es el artículo que Ignacio Martínez de Pisón dedica en 'Turia', al también sobresaliente escritor que fue Javier Marías. En él, y con el título de 'Diez años de amistad', narra con absoluta franqueza y naturalidad la relación amistosa y la correspondencia que mantuvo con quien lograría convertirse en uno de los escritores más destacados de las letras españolas. Y también uno de los que ha obtenido más proyección internacional.

El retrato que elabora Pisón de Marías nos lo presenta como una persona "de trato educado y amistoso pero no particularmente cálido, demasiado centrado en su propia persona aunque no necesariamente vanidoso, ya entonces Marías se veía a sí mismo como el futuro escritor de éxito que acabaría siendo".

NUCCIO ORDINE: SOBRE LA UTILIDAD DE LO INÚTIL

La sección que 'Turia' dedica al ensayo está protagonizada por un sincero homenaje a la labor intelectual de Nuccio Ordine (Diamante, Italia, 1958-Cosenza, Italia, 2023). Son páginas en las que Sergi Doria, en un artículo titulado 'Nucci Ordine, la rebelión del Humanismo', traza una entusiasta y cómplice glosa de la notable trayectoria intelectual y la profunda huella que nos ha dejado la obra y el compromiso en defensa del humanismo del profesor y escritor calabrés.

"Los saberes aparentemente inútiles son cada vez más necesarios" era el mensaje de Ordine, nos dirá Sergi Doria. Y es que, mientras "el utilitarismo se erigía, despótico, sobre nuestras sociedades y nuestras vidas", las palabras del autor de 'La utilidad de lo inútil' sonaban tan subversivas como saludables: "La dictadura del dinero contamina nuestras relaciones sociales y afectivas". A los jóvenes que desprecian el aprendizaje, al mismo tiempo que blasonan de que ya lo tienen todo en la Wikipedia, Ordine les lanzaba una advertencia: "Sin esfuerzo no hay saber, que es la única cosa que no puede comprarse con dinero. Sin una base cultural previa, internet no sirve de nada".

SIGRID NUNEZ: TIERNA, DIVERTIDA Y PROFUNDA

Sigrid Nunez (Nueva York, 1957) es una autora considerada por la crítica como una de las voces más valiosas de las letras norteamericanas de las últimas décadas. Autora de nueve novelas, entre las que destacan y se han traducido al español dos: 'El amigo', que la catapultó a la popularidad internacional y le granjeó premios como el National Book Award y el New York Public Library Best Book Award y 'Cuál es tu tormento'.

La revista ofrece ahora en primicia en español un anticipo del libro 'Los vulnerables', que apareció en inglés en noviembre pasado año y que en nuestro país publicará la editorial Anagrama en los próximos meses. Revela lo que sucede cuando un trío de perfectos desconocidos está dispuesto a abrir sus corazones al otro y cómo, incluso a través de pequeños actos, pueden aliviar la angustia de los demás.

Tierna, divertida y profunda, se trata de una obra de gozosa lectura que confirma a Nunez como una de las voces más estimulantes de la literatura estadounidense contemporánea.