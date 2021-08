Lambán: "No pasa nada" por no celebrar fiestas en 2021, ya se harán en 2022, afirma

UTRILLAS (TERUEL), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha afirmado este lunes: "No pasa nada" por no celebrar fiestas patronales en 2021, "ya las haremos en 2022", ha añadido. En cuanto a las fiestas del Pilar, ha manifestado que este jueves, 2 de septiembre, se reunirá el Consejo Local de Aragón ampliado para decidir.

En rueda de prensa, Javier Lambán ha dejado claro que, con las medidas restrictivas para frenar la COVID-19, "la idea del Gobierno ha sido causar el menor daño posible", puntualizando que por encima de la economía "está la salud y la vida de los aragoneses".

Así se ha expresado en respuesta a una pregunta sobre las Fiestas del Pilar de este año, señalando que el Ejecutivo se ha preocupado por evitar "la sensación de rifirrafe" porque deben prevalecer "la prudencia, la sensatez y la unidad de criterio". "Prudentes y sensatos hemos de serlo todos", ha subrayado.

Ha agregado que la responsabilidad fundamental en la lucha contra la pandemia recae sobre el Gobierno autonómico, pero la preservación de la salud y la vida incumbe "a todos". Ha afirmado: "Todos tenemos que ser responsables, Gobierno y Ayuntamientos".

Al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que "muchos Ayuntamientos no solo han secundado la orden del Gobierno de no celebrar fiestas, sino que lo han hecho con pleno convencimiento y poniendo todos los medios para que las fiestas del año 2021 no se produjeran, ni celebraran desde ningún punto de vista".

"Otra cosa es que se consiga todo porque los ciudadanos parecen ansiosos por ir de fiesta y salir a la calle con normalidad, algo a lo que desde los poderes públicos se debe responder con nuevos llamamientos a la prudencia y la responsabilidad", ha sentenciado.

INMUNIDAD DE REBAÑO

Javier Lambán ha puesto de relieve que Aragón ya ha alcanzado el 70 por ciento de la población tota vacunada y se ha mostrado convencido de que la comunidad autónoma llegará "pronto" al 90 por ciento, consiguiendo la inmunidad de rebaño.

Mientras tanto, ha considerado, es necesario "ser responsables" para evitar "que la irresponsabilidad pueda causar daños a las personas vulnerables, las residencias u otros ámbitos". También ha dicho que la evolución de la pandemia, en Aragón, está en una curva "claramente descendente".

En materia de educación, Lambán ha expresado que el curso 2020-2021 ha sido "un banco de pruebas formidable", comentando que el Gobierno regional pensó que iba a ser "muchísimo más problemático", pero "lo cierto es que la comunidad educativa respondió de manera admirable y se demostró que la escuela era un lugar seguro".

"Este año, con el avance de la vacunación, la escuela va a ser un lugar más seguro todavía", aunque "siempre" haya riesgo de aumento de contagios, lo que se verá "sobre la marcha". "Hay que remitirse a lo que nos dicen los que saben", ha zanjado.

Por otra parte, el presidente aragonés ha hecho notar que el control de los botellones es responsabilidad de las Policías Locales y las Fuerzas de Seguridad del Estado, que tienen un comportamiento "admirable" y "se prestan siempre a ayudar a los Ayuntamientos en el control de los botellones", que, en el tiempo actual, "son un despropósito absoluto que hay que evitar por todos los medios".