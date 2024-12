La limitación a 30km/h se quitará en tramos de Echegaray donde hay dos carriles en un sentido

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado eliminar la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en aquellos tramos del paseo Echegaray y Caballero en donde hay dos carriles en un sentido, puesto que hay ya un carril bici que permite el desplazamiento seguro de bicicletas y patinetes sin usar la calzada.

Este apartado de una moción de VOX ha salido adelante con el apoyo del PP y el rechazo del PSOE y ZeC. No obstante, ha decaído al votar también en contra el PP, el segundo epígrafe que abogaba por eliminar la limitación de velocidad a 30 km/h en los tramos de este paseo donde hay un solo carril en un sentido al amparo de la excepcionalidad prevista en Real Decreto que aprueba el Reglamento General de Circulación, en atención a las afecciones al tráfico y retenciones que se producen.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha relatado que se ha primado la limitación de velocidad a 30 km/h para permitir por los carriles pacificados la circulación más segura de bicicletas y patinetes, por lo que resulta "paradójico" que algunos de ellos se hagan coincidir con carriles bici, situados significativamente de forma paralela, lo que hace que todos los usuarios de estos medios de transporte personal circulen por éstos últimos y no por la calzada, más peligrosa.

Este es el caso del Paseo Echegaray y Caballero, con algo más de tres kilómetros de longitud, que soporta una gran densidad de tráfico y donde los atascos son muy frecuentes y largos. Ha comentado que hay muchos tramos donde en uno u otro sentido, y a veces en los dos, hay dos carriles y uno de ellos pacificado. Además, circula en todo su trazado al lado de un carril bici, situado a apenas metro y medio de distancia.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha anunciado el voto en contra porque la iniciativa de VOX "va en contra" de la seguridad vial.

El concejal del PSOE, Chema Giral, ha mostrado su sorpresa por el momento de presentación de la moción porque VOX y PP están pactando el presupuesto. El pasado año, VOX logró arrancar tres auditorías sobre los carriles bici, carriles bus y los carriles pacificados, pero hasta octubre no se licitaron las auditorías y ha estimado tres meses para conocerlo, por lo que ha emplazado a tenerlos para poder opinar.

CARRILES PEDAGÓGICOS

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha contado que al haber carril bici no es necesario al cien por cien que la velocidad sea a 30km/h y se puede aumentar a 50km/h según las normas de tráfico. La "clave" es que hay mucho tránsito peatonal, hay dos zonas con siniestralidad y ha anunciado el voto a favor del punto primero defendiendo la instalación de radares pedagógicos para disuadir a los conductores de aumentar la velocidad en zonas de mayor concentración de accidentes dentro del plan de seguridad vial.

Sobre el segundo punto, ha recordado que no está permitido y ha pedido analizar, en detalle, la limitación de la velocidad a 30 km/h en tramos de un solo carril mediante carriles pedagógicos.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que no lo acepta porque lo carriles pedagógicos "no lo acabamos de entender" y ha apremiado a hacer un estudio. Además, ha precisado que cuestiona el carril pacificado, no el carril bici.