Las limpiezas intensivas en Zaragoza incluyen una campaña sobre las sanciones por dejar basura fuera de los contenedores

La Policía Local ha impuesto alrededor de 800 sanciones en el último año por incumplir la Ordenanza de Limpieza



ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las limpiezas intensivas por distritos y barrios de Zaragoza, que han comenzado a principios de este mes en el Casco Histórico y continúan esta semana en el Centro, se completarán con una campaña informativa que recuerda que la nueva Ordenanza de Limpieza, en vigor desde junio de 2023, incluye sanciones de hasta 3.000 euros para las personas que depositen la basura fuera de los contenedores.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación durante una limpieza intensiva en la plaza de San Sebastián, en el centro de la ciudad, que la nueva contrata de limpieza ya está "prácticamente implementada" desde la semana pasada, con el despliegue de los últimos vehículos, lo que "se ha podido notar en los últimos días".

Así, ha destacado que las mejoras ahondan en la sostenibilidad, al contar con vehículos menos contaminantes, y también en el estado de las calles, con la recuperación de las limpiezas intensivas por barrios, que se van a hacer dos veces al año. La primera de ellas concluirá en junio e, inmediatamente después, comenzará una segunda ronda por todos los distritos.

"Esto se complementa al ya importante despliegue de limpieza que tiene la propia contrata, en la que hay más de 190 operarios todos los días saliendo a las calles y cinco equipos más de hasta 15 operarios", ha añadido Gaudes.

SANCIONES RECOGIDAS EN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA

No obstante, ha consejera ha incidido en que "no podemos olvidar la parte más importante", que es la concienciación, para lo que se van a colocar unas pegatinas en los contenedores para recordar a la ciudadanía que la nueva Ordenanza de Limpieza "también acarrea sanciones si dejamos fuera la basura de los contenedores".

"Tenemos que concienciarnos, tenemos que ser cívicos, todos queremos tener nuestras calles limpias", ha agregado Gaudes, quien ha instado a los zaragozanos a "hacer un esfuerzo" y "depositar siempre la basura dentro de los contenedores", tanto por estética, como por salubridad y porque "todos queremos mantener nuestra ciudad más limpia".

Además, el Consistorio sugiere el uso tanto de los puntos limpios como del teléfono '010' para la recogida de muebles y de otros objetos voluminosos.

Por ello, en el último año, la Policía Local ha impuesto más de 800 sanciones por estas tipo de conductas, por lo que el Ayuntamiento ha apostado por reforzar la información "para que esas imágenes no se vuelvan a ver".

La gran mayoría de ellas --entre el 45 y el 50 por ciento-- son por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, mientras que el 18 por ciento son por abandonar residuos en la calle. También se sancionan con cierta asiduidad la colocación de carteles en lugares no autorizados y los grafitis --un 15 por ciento--, así como la limpieza de solares, tirar escombros en sitios no autorizados o no recoger los excrementos de los perros.

LIMPIEZAS INTENSIVAS

Las limpiezas intensivas van variando en función del tamaño del barrio o distrito, pero duran entre dos o tres días, en los que cinco equipos de FCC se centran en zonas "muy pequeñas", donde trabajan intensamente en cuestiones "más específicas" a las que "en el día a día no se puede prestar tanta atención", como un baldeo más profundo, eliminar manchas, grafitis o chicles.

En total, la dotación específica incluye 15 operarios, con equipos de barrido mecánico de aceras y calzadas, una brigada motorizada, un equipo de limpieza de pintadas y manchas en el pavimento, otro de recogida selectiva de residuos y otro de baldeo mixto o tangencial, que realizan los trabajos de 07.00 a 13.40 horas.

Estos equipos se suman a los que cada día salen a la calle para realizar las diferentes tareas, como los 193 operarios de barrido manual individual, 13 equipos de barrido manual motorizado, 14 brigadas motorizadas, 17 equipos de barrido mecánico en calzadas, 31 de aceras y zonas peatonales, 10 equipos de baldeo tangencial, 14 de limpieza de pintadas, ocho de fregado de aceras o las cuatro motocicletas, dos triciclos y dos furgones hidrolimpiadores que intervienen para eliminar los excrementos de perro.

Gaudes se ha referido también al despliegue de la recogida selectiva de materia orgánica, que comenzará este mes de abril en el distrito del Actur, donde ya se ha desarrollado una prueba piloto y el sistema funciona con éxito en algunas zonas. "Sobre todo necesitamos gran parte de colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo de una manera controlada y tranquila esta implantación", ha puntualizado.