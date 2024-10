Llega al Ayuntamiento de Zaragoza una nueva remesa de 5.000 de pulseras que detectan sustancias químicas en las bebidas

Pulseras que detectan sustancias químicas, 'tapavasos', junto a publicidad y 'merchandising' de la campaña del 'No es no' del Ayuntamiento de Zaragoza.

EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS)

La nueva remesa de pulseras que detectan sustancias químicas en las bebidas han llegado este viernes por la mañana al Ayuntamiento de Zaragoza y se han derivado a un laboratorio, donde en los próximos días se realizarán los testeos oportunos para garantizar la seguridad y certificar el correcto funcionamiento de las mismas.

El Ayuntamiento de Zaragoza adquirió 5.000 pulseras 'Drinks Guard' y, tras comprobar que algunas de ellas daban falsos positivos, reclamó a la empresa la sustitución de las defectuosas por un nuevo lote con el mismo número de unidades.

Esta entrega ha llegado con un día retraso respecto a la fecha anunciada por la empresa, debido a un problema de transporte y suministro ajeno l Ayuntamiento de Zaragoza, lo que dificulta que puedan estar desde este viernes en los Puntos Violeta. Las pulseras han sido trasladadas a un laboratorio para aportar mayor garantías y seguridad a esta medida preventiva.

Mientras el laboratorio lleva a cabo estos trabajos y con el objetivo de cubrir el primer fin de semana de fiestas, el Ayuntamiento ha adquirido tests de detección de drogas, que estarán desde este viernes en los puntos violeta. Al igual que las pulseras, estas pruebas funcionan de manera similar y detectan GHB y Ketamina, además de todo tipo de anfetaminas, como la burundanga.

De esta forma, cualquier persona que tenga sospecha de que su bebida está adulterada o tenga malestar, puede acudir a estos puntos, donde los profesionales realizarán la prueba y, en el caso de que salga positivo, le prestarán orientación, apoyo y la derivarán a los recursos necesarios.

CAMPAÑA "NO ES NO"

Estas pulseras antidroga son una medida preventiva más dentro de la campaña 'No es no. Zaragoza contra las agresiones sexistas', que incluye, además, la instalación de ocho puntos violetas --uno más que el año anterior--, el protocolo de adhesión contra las agresiones al que están adheridos 130 establecimientos, el taxi seguro y la campaña con el lema 'Si tú no quieres, yo tampoco', protagonizada por jóvenes de la ciudad.

Además, se han diseñado 16.800 pulseras de tela; 5.300 tapavasos, 4.300 pegatinas para el móvil; 7.000 tarjetas; 4.100 tattoos 'No es no' y 2.500 'lanyards' para llevar colgado el vaso.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha insistido en que las pulseras antidroga no de distribuyen a la población desde los puntos violeta, como el resto del material de 'merchandising' de la campaña, sino que ante una posible sospecha, la persona afectada puede acudir al Punto Violeta y son los propios profesionales los que realizan la prueba.

El objetivo de esta campaña es implicar y concienciar a toda la ciudadanía para recordar que Zaragoza es una ciudad comprometida contra las agresiones sexistas y que no admite este tipo de comportamientos. El Ayuntamiento quiere que la "libertad, el respeto y la seguridad acompañe" estos días a todos los zaragozanos y visitantes, para que todos, en igualdad de condiciones, puedan disfrutar de la alegría y la fiesta que estos días vive la ciudad.