Llega al Teatro Principal el musical 'Totally Tina'

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Llega al Teatro Principal de Zaragoza desde este miércoles al domingo 14 de julio el musical 'Totally Tina' Reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, llega al Teatro Principal por segunda vez, un 'show' que ha triunfado por todo el Mundo.

Un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

Totally Tina, formado en 2008 después de una actuación estelar en el programa 'Stars in Their Eyes' de Reino Unido, está aclamado tanto por el público como por la prensa y ha sido galardonado con los siguientes premios: National Tribute Music Awards 2017; Tribute to Tina Turner Lifetime Achievement Award Best Sound and Lighting National Tribute Awards 2016 y Tribute to Tina Turne Best Female Artist Best Choreography Best Sound and Lighting.

Con este tributo procedente de Reino Unido, se dará por finalizada la excelente temporada teatral vivida en nuestro espacio municipal esta temporada. El Teatro se prepara este verano para los fastos que celebrarán su 225 Aniversario, con labores de mantenimiento y pintura del edificio, así como la instalación del ascensor.