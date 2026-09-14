Lorén (PP) pide al PSOE que "deje de leer argumentarios que pasa Moncloa y pise más la calle antes de mentir"

Archivo - El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha pedido al concejal del PSOE, Horacio Royo, que "deje de leer los argumentarios que pasa Moncloa y que pise más la calle antes de mentir" en repuesta a las críticas por la falta de convocatoria de la comisión bilateral, el desfase de financiación del Gobierno de Aragón al consistorio zaragozanos y la falta de proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico a la ciudad.

"El Gobierno de Jorge Azcón está presente, entre otras transformaciones de la ciudad, en la renaturalización del Río Huerva, en La Nueva Romareda o en una política de vivienda pública que es ya visible más de 3.500 viviendas impulsadas en solo tres años frente a las cero que hizo el Gobierno del socialista Javier Lambán en ocho años", ha comparado Lorén.

Asimismo, Lorén ha destacado la colaboración bilateral entre ambas instituciones también en materia social como "el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia a dependientes".

Lorén le ha instado al PSOE que "lea más la prensa" antes de afirmar que Azcón "abandona" a Zaragoza cuando, por ejemplo, El Periódico de Aragón ha publicado este lunes que el Gobierno de Azcón proyecta otros dos colegios y un nuevo instituto en Arcosur, que se une al centro de salud que se anunció hace unos meses.