Una lotera embarazada, 'talismán' en Zaragoza de un 88.008 que estaba en una pizarra de números "feos"

Empleados de un estanco de la calle Salvador Allende de Zaragoza celebran que han vendido parte del número 88.008, correspondiente al ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2023. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 88.008, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha dejado entre 2 y 3,2 millones de euros en la provincia de Zaragoza, gracias al 'talismán' que ha ejercido una de las loteras, embarazada de siete meses, y a pesar de que en otro de los establecimientos que lo han vendido lo sugerían en una pizarra de números "feos".

De este 'Gordo', el más tardío de la historia, se han vendido dos décimos en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva, otros dos en las calles Conde Aranda y Salvador Allende de la capital, y entre uno y cuatro, aún por confirmar, en un centro comercial de la localidad de Utebo.

Dos décimos de este 'Gordo' se han vendido en un estanco de Cuarte de Huerva, situado en la calle Ramón y Cajal, 59. Una empleada del establecimiento, Ana Sánchez, ha señalado a Europa Press que los dos décimos se han vendido por terminal y, aunque de momento "no ha aparecido nadie" por el local, creen que los ha comprado la misma persona, que en ese caso obtendría 400.000 euros.

"Muy contentos de hacer alguien millonario", ha expresado Sánchez, quien ha manifestado su deseo de que el agraciado sea un vecino del municipio, aunque también suele haber mucha gente "de paso".

Este estanco ya vendió otro premio en el Sorteo de Navidad de 2019, pero es la primera vez que entrega un 'Gordo', lo que espera que sirva para animar la venta de cara al Niño.

UN BEBÉ TRAE SUERTE EN UTEBO

Otra de las administraciones agraciadas es la ubicada en el Centro Comercial Alcampo de Utebo (Zaragoza), donde se han vendido entre uno y cuatro décimos a través de la 'app' o la web, algo que aún está por confirmar, ha indicado a Europa Press la copropietaria, Alicia González Bailo.

Esta administración de lotería es un establecimiento familiar y, de hecho, la hermana de Alicia está embarazada de siete meses. "Es la bebé la que trae la suerte", ha asegurado.

Todavía no saben quién ha podido resultar agraciado con el 'Gordo' y creen que podría ser algún vecino de Utebo, ya que mucha gente "no puede acercarse" y compra los décimos online.

El último premio importante entregado en esta administración fue un cuarto premio en el Sorteo de Navidad de 2018, pero su año de más suerte fue 2013, cuando repartieron 13 millones el 13 de julio y, doce días después, vendieron otro primer premio de la Lotería Nacional.

EL 'GORDO', EN UNA PIZARRA DE NÚMEROS "FEOS"

Asimismo, un estanco de la avenida Salvador Allende, en el barrio zaragozano del Picarral, ha vendido otro décimo del 'Gordo' a través de terminal, ha confirmado a Europa Press la propietaria del negocio, Olaya Sánchez.

Como curiosidad, este 88.008 estaba en una pizarra con números "feos" que sugerían en el estanco, lo que no asustó al agraciado, que se desconoce quién es por el momento, pero creen que "posiblemente" sea algún vecino de la zona.

Este establecimiento zaragozano repartió un millón de euros el pasado verano por seis aciertos en la Primitiva, pero es la primera ocasión en la que consignan un premio importante en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que esperan en que, "con suerte", sirva para aumentar la venta en el próximo sorteo, el del Niño.

UNA ADMINISTRACIÓN DE CONDE ARANDA SE ESTRENA EN ESTE SORTEO

Por último, la Administración de Loterías número 84 de Zaragoza, 'La Buena Estrella', ha vendido un décimo del 'Gordo', que ha sido premiado con 400.000 euros al número 88.008, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de este 22 de diciembre de 2023.

La propietaria de la administración, Marta Pareja, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que es "una locura y una alegría que no se puede describir" vender el 'Gordo' de Navidad.

Pareja ha señalado que es la primera vez que da un premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional, desde que regenta esta administración, hace cuatro años. "Sí que había tocado un tercer premio, pero todavía no estaba aquí. Este año nos hemos estrenado a lo grande", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que "por el momento" no le han confirmado su ha vendido un décimo o una serie. No obstante, ha aseverado que "por lo menos" ha repartido 400.000 euros del 'Gordo' de Navidad.

La lotera se ha enterado de la noticia por la radio y ha recibido las llamadas de "muchísima gente y muchos amigos" a los que, por cierto, no ha podido coger el teléfono. "No he podido contestar a nadie, solo veo mucha prensa y estoy muy nerviosa", ha contado.

Sobre el agraciado, ha referido que no se ha puesto en contacto y que desconoce quién es debido a que la administración lotera se encuentra en un lugar que tiene mucho trasiego de personas. "Creo que estos no lo vamos a saber, igual se lo han llevado a Cádiz", ha concluido.