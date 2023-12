Lotería de Navidad 2023 | Directo: Todo listo en el Teatro Real para el sorteo de Navidad

El Sorteo de Lotería de Navidad 2023 repartirá 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2022. Si durante esta mañana no has podido estar atento al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y no estás seguro de si los niños de San Ildefonso han cantado tu número o no, estate atento a esta noticia, donde podrás comprobar los números que han llevado los principales premios.