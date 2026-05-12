La Luna guiará la sexta edición del festival de Mequinenza 'A Sol y Serena'

Dixie Circus Wheel. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

Las calles y plaza de Mequinenza (Zaragoza) volverán a transformarse, el 22 y 23 de mayo, en un gran espacio escénico con motivo de la celebración de la sexta edición de 'A Sol y Serena', el Festival de Artes Escénicas en la Calle.

Una propuesta cultural con espectáculos de primer nivel con el circo como protagonista además de música en directo, humor, acrobacias y espectáculos itinerantes en distintos espacios del municipio.

La imagen y el espíritu de esta edición giran alrededor de la Luna, elemento protagonista del cartel obra del diseñador local Pablo Vidallet y eje conceptual de la programación. Inspirado por el reciente viaje a la cara oculta de la Luna, el próximo eclipse del Sol y por la mirada del ser humano hacia el cosmos, el festival propone un recorrido artístico donde la imaginación, el riesgo y la emoción desafían la gravedad y convierten las calles en un auténtico "centro espacial" de emociones.

Bajo esa atmósfera lunar y evocadora, 'A Sol y Serena' 2026 ofrecerá cinco espectáculos gratuitos para todos los públicos con compañías nacionales e internacionales que llenarán Mequinenza de creatividad. Se repartirán entre cinco espacios al aire libre diferentes, dos de ellos se incorporan como novedad como escenarios del Festival.

La programación arrancará el viernes 22 de mayo a las 18.30 horas con el espectáculo itinerante 'Circus Wheel Dixieland', de la compañía catalana Traüt Espectacles. Un pasacalles musical y circense que partirá desde el recinto del Club Capri recorriendo el Paseo Fluvial, a orillas del río Segre, en el que se combinan acrobacias sobre una gigantesca rueda móvil con música dixieland en directo transportando al público al río Mississippi.

La jornada continuará a las 20.00 horas en el patio de tierra del CEIP María Quintana, junto a la Casa de la Cultura, con 'Shake Shake Shake', de la compañía Paki Payá, una propuesta de circo aéreo y humor con estética disco, reconocida internacionalmente y premiada en diferentes festivales europeos.

El sábado 23 de mayo la programación comenzará poco antes de las 6.00 horas en la Pista Roja, junto al Pabellón Polideportivo Municial, con 'Mary Jones', de la compañía italo argentina María Cavagnero, un espectáculo de circo acrobático y humor que mezcla simbolismo, emociones y superación personal.

A las 19.00 horas, el patio del IES Joaquín Torres acogerá 'Finito Infinito', de la compañía argentina Trotamundos, una propuesta de circo, acrobacia y malabares que reflexiona sobre la rutina y la capacidad de volver a jugar y sorprenderse.

El cierre del festival llegará 20.15 horas en la Plaza Joaquín Torres con 'Morpha', de la compañía colombiana de Andrea Ríos, un espectáculo de circo contemporáneo, danza y música en directo protagonizado por cuatro mujeres que exploran la relación entre el individuo y la fuerza del colectivo.

'A Sol y Serena' vuelve así a apostar por una programación diversa y de calidad, acercando las artes escénicas al espacio público y convirtiendo las plazas y calles de Mequinenza en lugares de encuentro cultural y participación ciudadana.

Durante dos días, el municipio vivirá la edición más circense del Festival de Artes Escénicas en la Calle, marcada por la creatividad, la cercanía con el público y una atmósfera inspirada en la Luna y en la capacidad del arte para hacernos mirar más allá de lo cotidiano.