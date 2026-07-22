Merlin Properties invertirá 1.225 millones en el primer centro de datos con consumo cero de agua en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, presentan el nuevo proyecto de centro de datos que la compañía desarrollará en Botorrita (Zaragoza) - EUROPA PRESS

El Gobierno de Aragón aprueba la DIGA de este proyecto que parte de una iniciativa original de Forestalia

Azcón lamenta que la política energética del Gobierno de España "bloquea" otros proyectos de este ámbito en la comunidad autónoma

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Merlin Properties invertirá 1.225 millones en el Campus de Centros de Datos Zaragoza-WIND, en Botorrita, que será el primero con un consumo cero de agua porque las instalaciones utilizarán un sistema de refrigeración modular de circuito cerrado, que elimina el consumo de agua, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos, y alcanzarán un Power Usage Effectiveness (PUE) de 1,15, uno de los mejores índices de eficiencia energética del sector.

Este indicador, que mide la relación entre la energía consumida por los servidores y el consumo total del edificio, sitúa al proyecto muy por encima de la media europea (1,46) y mundial (1,54), permitiendo reducir el consumo energético en torno a un 75 por ciento respecto a la media internacional, incluso en condiciones climáticas exigentes.

Estará operativo en 2029, generará 5040 empleos en la construcción y 520 en la explotación, priorizando la contratación local y comarcal de trabajadores cualificados para que el retorno económico se quede en el territorio.

En materia fiscal, por recaudación de IRPF, la actividad derivada de la construcción aportará 17,46 millones de euros al año a la comunidad autónoma, mientras que durante la fase de explotación la recaudación anual estimada alcanzará los 3,07 millones de euros.

Para el Ayuntamiento de Botorrita supondrá unos ingresos de unos 900.000 euros por IAE e IBI, lo que supone duplicar su presupuesto actual.

Este proyecto ha contado este miércoles con la aprobación por parte del Gobierno de Aragón de la Declaración de Inversión de Interés Autonómico con Interés General (DIGA), que tras su tramitación como mucho un año podría dar comienzo a las obras que terminaría en 2029 para estar operativo ese mismo año.

DATOS

Este campus se desarrollará sobre una superficie de 28,8 hectáreas en el Polígono Industrial San Antonio y en parcelas colindantes, donde se construirá un centro de datos de última generación con más de 156.000 metros cuadrados de superficie edificada distribuidos en dos plantas.

El proyecto dispone ya de una potencia garantizada de 227,4 megavatios, gracias a los permisos de acceso asociados a las subestaciones María y Los Vientos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de computación de 144 megavatios (MW) IT. Además, Merlin Properties contempla una futura ampliación, condicionada a la disponibilidad energética, sobre otras 32,8 hectáreas, con la que la capacidad del campus podría alcanzar los 240 MW IT.

Estos son los principales datos del proyecto que han dado a conocer el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y el responsable de Merlin Properties, Ismael Clemente.

En rueda de presa, Azcón ha destacado que este centro tiene una característica que lo hace "único", que es la eficiencia en energía y la sostenibilidad. Es el primero de los centros de datos que se tramitan en la comunidad autónoma en el que el consumo de agua va a ser cero porque el sistema de refrigeración modular de circuito cerrado es capaz de soportar cargas de alta densidad sin consumir agua, ha explicado.

En su intervención, Azcón ha subrayado que no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté creando tanto empleo ligado a la tecnología como en Aragón.

"No es casualidad, son estos proyectos de inversión tecnológica en nuestra comunidad autónoma los que hoy nos permiten sacar pecho, estar orgullosos de que un empleo tan importante, con mejores condiciones salariales, con muchas más perspectivas de futuro, esté recalando en Aragón. Ese es el camino que iniciamos hace tres años y es el camino por el que queremos seguir", ha enfatizado.

"PARA SIEMPRE"

Ismael Clemente ha contado que esta inversión es equivalente a cerca del 2,5% del PIB de Aragón y parafraseando al cómico José Mota, ha aseverado que este proyecto ese "para siempre" porque Merlin Properties es un compañía española, "no una multinacional, ni un fondo de inversión, sino una SA, por tanto, nuestra vocación es construir infraestructuras para operarlas siempre".

Eso tiene reflejo en la calidad con la que construimos, en los componentes que empleamos, en lo que cuestan esos componentes, en nuestro coste por megavatio, que al final están pensados para tenerlos en nuestro balance siempre.

Ha elogiado este tipo de instalaciones porque siempre se habla de los centros de datos como "una especie de ente externo a las personas y se obvia que el consumo de los centros de datos proviene de la actividad humana, de una necesidad social que es la que motiva su existencia". El centro de datos, ha comparado, es un estudiante utilizando un ordenador o un hospital leyendo radiografías con IA.

"El centro de datos es lo contrario a esos grupos que se coordinan por redes sociales cuando quieren hacer maldades y para poder hacerlas les da soporte un centro de datos. Es bastante paradójico, no deja de ser incluso enternecedor ver a la gente gritar contra los centros de datos y coordinarse por Telegram", ha ironizado.

FORESTALIA

Ismael Clemente ha contado que Forestalia en su momento presentó un proyecto en Aragón, denominado Búfalo, con tres subestaciones y dos de las cuales han quedado afectas a este proyecto.

La DIGA que tenía para la generación de renovable de Forestalia, "sigue en vigor y ellos se ocuparán de la generación eléctrica renovable", ha aclarado. La parte más intensiva en capital, que es la construcción del data center, "creo que no es ningún secreto que hubiera sido difícil que lo hubieran podido hacer. Ya antes, pero incluso más en las nuevas circunstancias" en referencia a la situación judicial.

Ha relatado que llegan a este proyecto de Forestalia de la mano de Levitec, al ser si proveedor de instalaciones eléctricas en todos los data centers que han construido por España. "Llegamos muchos meses antes de que saltasen los escándalos y se negoció con ellos de buena fe y se pactaron precios cuando todavía no existía este tipo de presión a la que están sometidos hoy en día".

Al llegar el momento de ejecutar la operación, "ya había saltado esto a los periódicos y simplemente ejecutamos esto ante notario y nos trajimos para el balance de Merlín lo que era el objeto de nuestro contrato, que son los derechos de los puntos de acceso y la conexión de la subestación de Los Vientos y de la subestación de María de Huerva", ha relatado.

La conexión física para alimentar este data center será con la energía renovable que "ellos" --por Forestalia-- generen en su momento cuando construyan esos parques que tienen autorizados.

BLOQUEO DEL MINISTERIO

Sobre otros proyectos pendientes de desarrollar en Aragón, Azcón ha dicho que siempre que habla con el Ministerio de Transición Ecológica y su titular, Sara Aagesen, contestan lo mismo: "Es inminente", pero, la realidad, es que llevan años de retraso, ha lamentado.

"Es muy difícil creer que van a tomar las decisiones que tendría que haber tomado. Creo que hoy el Ministerio de Transición Ecológica tiene problemas importantísimos, muchos de ellos tienen que ver con la corrupción y eso es lo que hace que paralice muchos de los proyectos pendientes", ha apostillado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Los problemas de corrupción en este Ministerio y que tienen que ver con las políticas energéticas que el Gobierno ha tenido, están bloqueando la política de energía en España y, por lo tanto, en Aragón. Ese es el problema", ha zanjado Azcón.