Desmantelado un punto de venta de droga en la Cañada Real que Rivas convertirá en parking disuasorio temporal

Intevención en la Cañada Real - AYUNTAMIENTO DE RIVAS

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha desmantelado este martes una parcela de la Cañada Real utilizada como punto de venta y consumo de droga junto al barrio de Covibar y la destinará de forma provisional a un aparcamiento disuasorio, dentro de las actuaciones para mejorar la seguridad en la zona.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la intervención se ha llevado a cabo en un terreno situado junto a la torre de Federico García Lorca y la piscina de Covibar, donde existía un callejón que conectaba la Cañada Real con el barrio y que era "fuente habitual de problemas de seguridad" y de control sobre los robos.

En el operativo, desarrollado durante la mañana, también se ha desmantelado una parcela deshabitada que, según el Ayuntamiento, se pretendía vender ilegalmente entre particulares para su posterior ocupación. El terreno, que contaba además con un acceso irregular desde la calle Gabriel Celaya, ha sido recuperado y puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para su limpieza y recuperación ambiental.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha defendido la actuación y ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá reclamando el realojo de las familias vulnerables de la Cañada Real, aunque ha advertido de que el municipio no permitirá que el suelo público se utilice para actividades delictivas.

"Seguimos defendiendo el derecho al realojo y a una vivienda digna para las familias vulnerables de Cañada, pero queremos lanzar un mensaje muy claro: en Rivas nadie va a especular con el suelo público ni va a utilizar la impunidad de la Cañada Real para el tráfico de drogas ni la delincuencia", ha afirmado.

La regidora ha agradecido la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, la Concejalía de Mantenimiento y el Comisionado de Ciudad en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real.

RIVAMADRID DESBROZA PARCELAS PRIVADAS POR RIESGO DE INCENDIO

Por otro lado, el Consistorio ha informado de que la empresa pública Rivamadrid ha acometido el desbroce y la limpieza de varias parcelas privadas situadas en el entorno de Covibar ante la falta de mantenimiento de sus propietarios y el riesgo de incendio durante el verano.

El Ayuntamiento ha anunciado que ha denunciado a los titulares de estos terrenos y ejercerá acciones administrativas y legales al considerar que incumplen su obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad.