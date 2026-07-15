Irán | Directo: EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS)

El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

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