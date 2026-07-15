Irán | Directo: EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 15 julio 2026 8:06
Seguir en

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) 

   El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

   "Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

EEUU sanciona a más de 50 personas, empresas y buques ligados a una red de exportación de petróleo iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra más de 50 personas, entidades y buques vinculados con una supuesta red de transporte marítimo "ilícito" y de elusión de sanciones, en aras de aumentar la presión económica sobre Teherán, en el marco de la última escalada de hostilidades que sacude a la región, especialmente en los últimos días.

Reino Unido convoca al encargado de negocios iraní por el supuesto rol de la Guardia Revolucionaria en ataques en Europa

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado al encargado de negocios de Irán, Ali Nasimfar, por el supuesto papel de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en la dirección de grupos afines para que llevaran a cabo una serie de ataques en toda Europa entre los meses de marzo y mayo.

Trump asegura que los ataques de EEUU contra Irán "continuarán hasta que diga ya basta"

Ve poco probable tomar la isla de Jark, aunque confiesa que trataría de hacerlo si lograran "degradar lo suficiente" al país asiático

Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria reivindica ataques contra la Quinta Flota en Bahréin, la destrucción de la base estadounidense en Kuwait y un hangar de cazas y drones de EEUU en Jordania

EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

El CENTCOM afirma haber alcanzado "emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera" 

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado