Miguel Gracia (PSOE): "Azcón está intentando trasladar a Aragón la política nacional del descrédito personal

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha criticado "esa política del descrédito personal, la del PP de Madrid", y ha considerado que el presidente de los 'populares' aragoneses y del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, la está "importando a Aragón".

Miguel Gracia ha dicho entender que haya una "gran preocupación" en la dirección regional del Partido Popular "a la vista de la práctica desaparición de la marca PP" en la provincia de Huesca. "Somos conscientes de su interés en 'taponar' al presidente de la DPH, Isaac Claver, que aparece más como referente personal que como partido político".

Ha recordado que ha permanecido prácticamente un año y medio sin entrar en el debate político, entendiendo que son otros los actores de esta provincia, pero "considero que en estas críticas basadas en mentiras, más que un objetivo del PP soy un instrumento de sus batallas internas".

Miguel Gracia ha realizado estas declaraciones al defender su gestión cuando estaba al frente de la DPH y ante las críticas del presidente provincial del PP en Huesca, Gerardo Oliván, ha asegurado que el 'popular' "miente" y le ha instado a que denuncie si considera que hay una ilegalidad. "Habla alegremente de las élites para descalificar una gestión, pero sobre todo para difamar a los responsables del Partido Socialista de Huesca".

A su parecer, Gerardo Oliván sólo puede hacer estas declaraciones con la "autorización" de la dirección del PP en Aragón y le ha indicado que "sabe perfectamente" que determinadas carreteras en las que invertía la Diputación Provincial eran estructurantes y "no se puede atribuir su coste a un solo ayuntamiento, faltando a la verdad por interés partidista. Eso es manipular a la opinión pública".

En rueda de prensa, Gracia ha preguntado de forma retórica "¿a quién le apuntamos el millón y medio de euros de la mejora de acceso a Nocito?. ¿A Nueno, que tiene acceso desde una autovía?. ¿Y los dos millones de inversión en la carretera de Espés? ¿A Laspaúles? ¿Y la de Bellestar a Tierz? ¿Se la apuntamos a Huesca?". Por eso, ha defendido Miguel Gracia, "no se puede cargar a San Esteban de Litera la carretera que le une con Tamarite, como tampoco a San Miguel de Cinca la que une Castelflorite con Conchel".

OTRO CRITERIO

Miguel Gracia ha defendido que "el equipo de gobierno de la anterior Corporación siempre actuó con el criterio del interés provincial, independientemente del color político, entendiendo que la gente de los pueblos y sus necesidades está por encima del sectarismo político. Y todas las inversiones, subvenciones y planes se pactaron con el PP, cuyo portavoz en la última legislatura era Gerardo Oliván".

Gracia se ha referido a políticas del equipo socialista "que no solo no han marginado sino que han sido referentes de importantes inversiones de la Corporación provincial en pueblos que no gobernaba el Partido Socialista".

Ha citado el caso de Sallent de Gállego, con 15 millones de euros invertidos en infraestructuras y organización de un festival hasta 2023; o Boltaña, apoyando el asentamiento de núcleos en su término municipal con fuertes inversiones económicas, como el acceso a Ascaso y su electrificación.

"Cuando la DPH adquirió La Cartuja de las Fuentes, no se paró a pensar quién era el alcalde de Sariñena. No era socialista. O cuando financió el Instituto de Educación Secundaria de Castejón de Sos, cuyo alcalde tampoco era del PSOE. Y con la Comarca del Somontano, la Corporación instó, apoyó y financió la redacción del proyecto de la Vía Verde, hoy en ejecución, entre Barbastro, Castejón del Puente y Monzón. Tres municipios gobernados por el PP. Y trabajó para que el Ministerio financiara los 1,5 millones de euros de inversión", ha relatado.

El presidente actual de la DPH, Isaac Claver, tiene, según Miguel Gracia, "toda la legitimidad para hacer la política que considere". Como ejemplo ha citado, Castejón del Puente donde el equipo de gobierno socialista planificó el parque provincial de bomberos, con 3 millones de inversión, y que ahora ha considerado llevar a Monzón.

"La misma legitimidad que tiene para recortar 9 millones de euros en los planes de ayuda a los pequeños municipios de esta provincia y aumentar la participación de la Diputación a los ayuntamientos con mayor población. Si considera que es la política que debe seguir, adelante. Son puntos de vista y formas de trabajar, por mi parte equivocadas pero respetables", ha diferenciado.