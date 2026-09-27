La moda aragonesa toma la calle con el Street Fashion Day de la Aragón Fashion Week

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en Street Fashion Day de la Aragón Fashion Week, en la plaza del Pilar. - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moda aragonesa ha salido a la calle este domingo, 27 de septiembre, con la celebración del Street Fashion Day, el gran cierre de la octava edición de Aragón Fashion Week (AFW) que se ha desarrollado con éxito esta semana.

La plaza del Pilar ha sido durante toda la mañana el punto de encuentro entre diseñadores, marcas, jóvenes talentos y ciudadanía, en una jornada que convertirá uno de los espacios más emblemáticos de Zaragoza en una gran pasarela de moda abierta a todos los públicos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido a una jornada, consciente de que la moda es mucho más que una pasarela, es creatividad, industria, talento y una actividad económica que forma parte de la ciudad. "Aragón Fashion Week demuestra que en Zaragoza y en Aragón tenemos talento, creatividad y una industria con capacidad para crecer y proyectarse", ha apuntado.

Por ello, desde el Ayuntamiento, "queremos acompañar a quienes están haciendo posible ese crecimiento y seguir generando espacios para que nuestros diseñadores, empresas y jóvenes talentos puedan mostrar lo que hacen y encontrar nuevas oportunidades", ha añadido Chueca.

"Que hoy la moda esté en la plaza del Pilar es también una manera de decir que la creatividad y el talento forman parte de la vida y de la identidad de nuestra ciudad", ha destacado la alcaldesa de la capital aragonesa.

JORNADA DE MODA

La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con el tradicional Street Market, un espacio pensado para acercar el diseño, la creatividad y el talento aragonés al público.

A partir de las 11.00 horas, los desfiles han tomado la plaza del Pilar con las propuestas de creadores emergentes, el ganador del XXI Certamen de Jóvenes Diseñadores y diferentes marcas aragonesas, además del esperado desfile de la diseñadora invitada de esta edición, YolanCris, firma de reconocido prestigio internacional.

El Street Fashion Day se convierte así en el gran escaparate ciudadano de una semana dedicada a poner en valor todo el ecosistema textil y de la confección de Aragón.

Una jornada concebida para que la moda abandone los espacios habituales de la industria y se encuentre directamente con el público, haciendo de la plaza del Pilar un escenario donde convivan distintas generaciones, estilos y formas de entender la creación.

UNA SEMANA PARA REIVINDICAR QUE LA MODA ES 'MÁS QUE MODA'

Bajo el lema 'Más que moda', la octava Aragón Fashion Week amplía su mirada para poner el foco no solo en aquello que desfila sobre una pasarela, sino también en todas las personas, oficios, empresas y procesos que hacen posible que la industria de la moda siga avanzando.

La iniciativa está organizada por la Federación de Industrias Textiles y Confección de Aragón (FITCA) y cuenta con la indispensable colaboración del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta alianza institucional permite acercar, un año más, el talento y la industria de la moda a la ciudadanía.

Puerto Venecia, el shopping resort de referencia, reafirma su compromiso con el talento local y repite como patrocinador principal de Aragón Fashion Week. A este apoyo se suman Full Energía, Turismo Aragón, Cámara de Comercio, Metódyca, Ibercaja y Fundación Ibercaja, formando una red de entidades que impulsa la moda aragonesa desde sus dimensiones estética, cultural, social y económica.

El Palacio de Congresos, epicentro de las tendencias Durante el fin de semana, el Palacio de Congresos de Zaragoza ha concentrado buena parte de la programación de la AFW durante el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre.

La pasarela ha acogido las propuestas de diseñadores emergentes, escuelas de diseño y marcas consolidadas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el talento que comienza su trayectoria y las firmas que ya forman parte del tejido profesional de la moda aragonesa.

El gran momento de la jornada del sábado fue la participación de YolanCris, reconocida firma internacional que ejercerá como gran invitada de esta octava edición. Su presencia ha permitido establecer un diálogo entre el talento aragonés y una de las firmas españolas con mayor proyección internacional, reforzando la vocación de Aragón Fashion Week como plataforma de encuentro, promoción y visibilidad para el sector.

TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y FUTURO

La octava edición de Aragón Fashion Week ha planteado un recorrido que conecta pasarela y calle, tradición y tecnología, industria y creatividad, experiencia y nuevas generaciones. El objetivo de FITCA es seguir consolidando la AFW como un espacio de encuentro para todo el sector, independientemente de estilos, géneros o disciplinas, y contribuir a que la moda aragonesa gane visibilidad dentro y fuera de la comunidad.

El Street Fashion Day del domingo 27 de septiembre será la expresión más abierta de esta filosofía: una celebración de la moda en pleno corazón de Zaragoza y una invitación a toda la ciudadanía a descubrir de cerca el talento que existe detrás de las prendas, las marcas y las colecciones.

Con el lema 'Más que moda', Aragón Fashion Week quiere recordar que detrás de cada diseño hay personas, conocimiento, oficio, innovación y una industria que genera identidad y riqueza.