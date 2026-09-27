Muere un trabajador del servicio de vaciado de contenedores de la empresa FCC Medio Ambiente en Zaragoza

Archivo - Maquina de FCC Medio Ambiente y camión al fondo, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador del servicio de vaciado de contenedores de la empresa FCC Medio Ambiente en Zaragoza, de 61 años de edad, ha fallecido en la madrugada de este domingo, 27 de septiembre.

El hombre, que desempeñaba la función como conductor de camión en la empresa se ha bajado del mismo, al parecer, para comprobar que el contenedor estaba correctamente desenganchado, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

El camión es automático y estaba con el motor en marcha, por lo que al volver a subir por el lado en el que se encontraba la cabina para intentar detener el vehículo, no le ha dado tiempo a acceder de nuevo al mismo para apagar el motor o accionar el freno de mano y la pared lateral, con el movimiento del camión, ha ejercido presión contra la puerta.

Con el fallecimiento de este trabajador de FCC Medio Ambiente, empresa prestataria del servicio de limpieza viaria, recogida de basura y puntos limpios de Zaragoza, el número de víctimas mortales en accidente laboral en lo que va de año en Aragón es de 28.