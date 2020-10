La Muestra de Artesanía de Zaragoza organiza unos 20 talleres gratuitos con "muy buena" acogida

ZARAGOZA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La I Muestra de Artesanía de Otoño, que sustituye a la tradicional feria de la plaza de los Sitios por la pandemia de coronavirus, ha organizado unos 20 talleres gratuitos con "muy buena" acogida de los ciudadanos que se han acercado hasta la calle Miguel Servet, número 55, antiguo matadero, en el distrito de Las Fuentes de Zaragoza.

Así lo ha dado a conocer la presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón, Susana Martín, quien ha asegurado que todos los talleres organizados desde el pasado jueves, 8 de octubre, y hasta este domingo, 11 de octubre, "se han llenado".

Cada taller tiene un máximo de ocho plazas y hay que inscribirse en el día. Los interesados pueden acceder a más información en la cuenta 'Facebook.com/artesanos.aragon' y en 'Instagram.com/artesanos.aragon'.

Estos primeros días se han organizado unos 20 talleres, algunos son de horario de mañana y tarde y los días laborales, como el jueves y viernes, solo por la tarde.

El taller de marcapáginas con plantas prensadas de Aragón, que ha contado con dos turnos, "ha sido muy bien valorado" y también el de macramé, que se ha impartido este martes y se ha completado, ha asegurado Susana Martín.

Precisamente, a partir de este martes, 14 de octubre y hasta el domingo, día 18, se impartirán otros tantos talleres a cargo de otros artesanos, ya que los 20 stands habilitados se han dividido en dos grupos para dar cabida a los 40 artesanos que exhiben sus productos y poder guardar las medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

VISITANTES EN AUMENTO

Los inscritos pueden participar, además, en sorteos de cheques regalo para comprar en los stand del Centro de Artesanía de Aragón (CADA), que es el espacio expositivo que está abierto todo el año en las instalaciones del antiguo matadero, en concreto en la fachada orientada a la calle Florentino Ballesteros y que se está renovando.

En la Feria de Artesanía, que en las anteriores ediciones se ha instalado en la plaza de los Sitios acuden 54 artesanos que están presentes a lo largo de todos los días de las fiestas del Pilar. Esta Feria, junto a la de diciembre, que acoge la Sala Multiusos del Auditorio --abierta a participantes de España y otros países-- suponen el 50 por ciento de los ingresos anuales de este colectivo, ha informado Susana Martín.

"Ahora somos 40 artesanos divididos en dos turnos para cumplir con las normas de seguridad y además solo entra el 30 por ciento del aforo, en lugar del 50 por ciento permitido por la Fase 2 flexibilizada en la que se encuentra Zaragoza, porque se ha querido ser más estricto". En declaraciones a Europa Press, Susana Martín ha apuntado que según se vea por el comité de las asociaciones de artesanos estudiarán aumentarlo al 50 por ciento.

Asimismo, ha recalcado que todos los usuarios "se sienten tranquilos, seguros y muy cómodos" porque además de tomar la temperatura antes de entrar, se les dispensa gel hidroalcohólico y el recorrido es circular, ha anotado. El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón ha manifestado que este cambio de ubicación por la pandemia también se refleja en el número de visitantes, aunque ha trasladado su optimismo porque desde la apertura el pasado jueves "ha ido in crescendo".

"Es un experiencia nueva, las ventas han ido en aumento, pero no es comparable con el emplazamiento de la plaza de los Sitios, ni con otras ediciones en las que no se han dado estas circunstancias". Además, este año celebrarían su XXX aniversario en esta emblemática plaza del centro de Zaragoza.

DIGITALIZACIÓN

Martín ha hecho notar que las instalaciones del antiguo matadero están a doce minutos andando desde la plaza de España. "No hay mal que por bien no venga y que el Centro de Artesanía de Asociaciones de Aragón sea el punto de encuentro de este colectivo y además en un equipamiento de referencia por su arquitectura industrial es una maravilla", ha sostenido.

Ha agregado que en este espacio hay exposiciones permanentes y otras temporales visitables a lo largo del año y, además, se hace un recorrido cultural. También disponen de una tienda de artesanía que está abierta de lunes a viernes.

Con el deseo de que este año 2020 "solo haya sido una pesadilla", Susana Martín ha relatado que este sector vive de ferias profesionales y la pandemia ha cancelado todas, también las internacionales, lo que les supone una importante pérdida de ingresos. Además, muchos artesanos tienen sus talleres en núcleos rurales y su forma de visibilizarse son las ferias por lo que "ahora se tienen que subir al tren de la digitalización".

Ha reconocido que Internet brinda posibilidades de crecer, pero también ha explicado que el "ser visto y valorado es complicado porque al no tener un contacto directo con el cliente lo hace más complicado dadas las características del producto que elaboran". No se puede ver el resultado de forma inmediata porque el producto que elaboran lleva un tiempo de producción, que no es un proceso industrial, ha puntualizado.

Tras precisar que los artesanos son micropymes, Susana Martín ha agradecido "su paciencia" a todos los visitantes que se han acercado a las instalaciones y ha animado a los ciudadanos a que se vayan a las instalaciones del CADA porque "con sus compras se pone en funcionamiento la rueda que reactive el consumo y permita dinamizar la economía de este sector".

Finalmente, ha observado que a los consumidores "se les nota más remisos" a la hora de comprar y lo ha atribuido a la incertidumbre general existente, "no por falta de ganas", ha concluido.