Nolasco critica que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado impide la creación del Juzgado 24 de Zaragoza

ZARAGOZA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Aragón no contará en 2024 con la puesta en funcionamiento del Juzgado número 24 de Primera Instancia de Zaragoza, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente primero del Ejecutivo aragonés y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, ha afirmado en rueda de prensa que "el Gobierno de España no ha cumplido y no ha autorizado este juzgado", en una intervención realizada junto a la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.

Nolasco ha indicado que esta es "una consecuencia más de la prórroga de Presupuestos Generales del Estado". "El hecho de que el Gobierno central no sea capaz de entenderse con sus socios, lo terminamos pagamos los aragoneses, que sufrimos la falta de infraestructuras y servicios", ha lamentado.

El vicepresidente primero ha recordado que durante la apertura del curso judicial el pasado 22 de septiembre de 2023, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, trasladó la necesidad de disponer dos nuevos juzgados de primera instancia en Zaragoza. "Dicho y hecho. Desde el primero momento, pusimos todos los medios a nuestro alcance para que dicha petición, totalmente razonable y necesaria para la ciudadanía, fuera una realidad lo antes posible", ha trasladado Nolasco.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón inauguró el Juzgado 23 de primera instancia el 1 de abril del presente año y la intención era hacer lo mismo con el Juzgado 24, pero "el Gobierno de España lo ha impedido", pese a que el Ejecutivo autonómico ya lo había dotado presupuestariamente con 364.243,67 euros en el presente ejercicio e igualmente contaba con su espacio correspondiente reservado en el edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la Justicia.

Nolasco ha incidido que otro "doble rasero" se encuentra en el hecho de que "Aragón recibe 0 euros del Estado para la digitalización de la justicia", mientras que "Cataluña recibe 6,6 millones de euros para ello cada año".

"Esta no es la única consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Como ya ha anunciado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, Aragón va a estar sufriendo cada mes una infrafinanciación de 28,29 millones de euros en las entregas a cuenta derivadas del Sistema de Financiación Autonómica (SFA)", ha finalizado diciendo.