Nolasco tilda a Pedro Sánchez de tirano y le propone que lleve la derogación de la ley de memoria a la Agencia Espacial

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tildado este jueves al presidente del Gobierno de España de "tirano" y le ha recomendado que en lugar de denunciar la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón en la ONU, como ha anunciado, lo haga en la Estación Espacial Interncional, Marte o Corea del Norte. Ha aseverado que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un "es su espejo", el de Pedro Sánchez, "su modelo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha calificado la decisión del Gobierno de España de "esperpéntica astracanada" y ha aseverado que Sánchez "no es más que un títere de Marruecos, de los independentistas y de los etarras de Bildu".

"La verdad es que es una persona curiosa porque se toma este asunto como si fuera de vida o muerte y, seguramente, se habrá hecho otro viajecito a Nueva York o a donde quiera, y luego tenemos a su mujer, Begoña Gómez, que se reúne con una aerolínea a la que se le conceden millones y luego promociona una UTE y, curiosamente, es también adjudicataria esa empresa de una licitación importante".

"La ley de memoria histórica jamás va a ser restituida en Aragón mientras VOX esté en el Gobierno porque es una ley sectaria y liberticida", ha proclamado Nolasco, rechazando las "astracanadas y posibles payasadas" de Sánchez.

A juicio de Nolasco, Sánchez "es una persona narcisista, lo que le gusta es la foto y le importa muy poco el tema de la memoria histórica porque tiene una escasa formación cultural y lo que quiere hacer, básicamente, es salir en la foto".

El vicepresidente primero ha aseverado que "es plenamente legal que un Parlamento apruebe una ley y luego la derogue", aunque ha considerado "legítimo" que se consulte a los servicios jurídicos.

Ha negado que la derogación vaya contra los derechos humanos, afirmando que lo que sí va al contrario "son las leyes que creen que hay buenos y malos y que unas víctimas merecen un respeto mayor a las otras", indicando que la ley de memoria democrática de Aragón "no hablaba de las víctimas de la II República, por ejemplo", añadiendo que "el bando republicano funcionaba durante la guerra como una dictadura militar".

Además, la ley excluía el periodo republicano previo a la guerra civil, "supuestamente pacífico y que es donde se producen los asesinatos callejeros, el asesinato del jefe de la oposición, la quema de conventos e iglesias", ha continuado Nolasco, tras lo que ha comentado que en algunas exhumaciones se han tapado los restos encontrados al advertir que eran del bando nacional, no del republicano. También ha aludido al "golpe de estado contra la República", en Asturias en 1934.

EXHUMACIONES

Nolasco se ha mostrado dispuesto a colaborar con las exhumaciones y a continuar el mapa de fosas, puntualizando que "cualquier resto humano que esté en una cuneta o donde sea tiene el derecho la familia a enterrarlo y que no esté tirado en mitad de la calle como si fuera un perro" porque "tiene que tener su dignidad".

Asimismo, "se van a poder hacer los homenajes que quieran a las brigadas internacionales o a lo que haga falta", pero "lo que no puede ser es que se cohiba a otras personas a hacer las manifestaciones o coloquios que ellos quieran", reivindicando "la libertad más absoluta", poniendo el ejemplo de Estados Unidos.

Por otra parte, ha indicado que el Gobierno de Aragón continúa elaborando el Plan de Concordia, sin poner fecha para su finalización. Ha dicho que le gustaría hablar de historia con el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "pero sobre la ley no hay nada más que hablar; no vamos a dar un paso atrás".

EXIGENCIA DE CESE

Nolasco ha aludido también a la proposición no de ley presentada esta mañana, en el Pleno de las Cortes, por PSOE, CHA, Teruel Existe, Podemos e IU para exigir al presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, su cese por las declaraciones que hizo el 13 de marzo contra el islam.

"Yo digo que el islam tiene un componente machista importante, que no trata de la misma manera a la mujer que al hombre, y que no quiero una islamización de España, y que me parece tremendo que desde organismos públicos se financie o se dé pábulo a una religión".

"Que cada uno profese la religión que quiera, pero tiene que haber un poco de coherencia", ha manifestado Nolasco, recalcando por otra parte que "el islam no es una raza, un árabe puede ser cristiano, copto o budista zen".