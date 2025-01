Nolasco (VOX) afirma que Azcón "metería a cien inmigrantes ilegales en el Pignatelli, si lo paga el Gobierno de España"

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado este miércoles que el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "metería a cien inmigrantes ilegales en el Pignatelli, si lo paga el Gobierno de España".

En declaraciones a los medios de comunicación en el acceso al aeropuerto de Zaragoza, el dirigente de VOX ha criticado el traslado en aviones militares hasta la Base Aérea de la capital aragonesa de personas migrantes procedentes de Canarias, el pasado 9 de enero.

"Cuando en Valencia murieron más de 200 personas, no llegó la ayuda militar, o llegó muy tarde. Y, en cambio, se movilizan todos los recursos para facilitarle el trabajo a las mafias de tráfico de personas", ha manifestado.

Nolasco ha insistido en que "lo que le interesa al señor Azcón simplemente es el dinero" y que "quiere más dinero para seguir manteniendo a inmigrantes ilegales".

EL GOBIERNO, "UNA MAFIA QUE TRAFICA CON PERSONAS"

Asimismo, ha calificado como "escalofriante" la noticia de la llegada de migrantes a la Base Aérea y ha acusado directamente al Gobierno de España de ser "una mafia que trafica con personas" y que deja "tirados por España como fardos" a los "inmigrantes ilegales".

El portavoz parlamentario de VOX ha contestado también al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, al que ha acusado de hacer "un ejercicio de cinismo absoluto" por decir que no se van a incrementar las plazas de acogida en la Comunidad y no aclarar dónde están estas personas. "No sabemos absolutamente nada", ha dicho.

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno aragonés de callar ante "la regularización masiva de inmigrantes ilegales" y de ser "cómplice de las mafias que trafican con personas", y ha recordado que esto contraviene el pacto de gobernabilidad firmado entre PP y VOX.

"Ayer vimos también al señor Azcón, hiperventilando, en un ejercicio de teatro absoluto, diciendo que a él no le habían contado nada. Pero si el PP ha votado hace poco regularizar 500.000 mauritanos de golpe", ha exclamado Nolasco, quien ha recalcado que los 'populares' piensan "exactamente lo mismo" que el PSOE en lo relativo a la inmigración ilegal y que "el único problema que tiene es que quiere más dinero" para traerlos.

En este punto, ha reiterado la propuesta de VOX de "billete de vuelta para todo aquel que entra de manera ilegal en nuestro país", frente a un Ejecutivo que "funciona como una verdadera mafia".

"Está clarísimo que es salir nosotros de los gobiernos, y empiezan a hacer todo lo contrario a lo que tenían pensado o lo que habían dicho en campaña", ha concluido Nolasco.