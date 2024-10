Nolasco (VOX) cita a Baleares para sostener que es posible la abstención a cambio de no traer más inmigrantes ilegales

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expuesto el ejemplo de Baleares donde esta formación ha llegado a un acuerdo con el PP y a cambio de abstenerse en el techo de gasto el Gobierno autonómico se ha comprometido a no traer más menas --menores no acompañados-- o inmigrantes ilegales.

"Entonces era posible. Se podía hacer y parece que para aprobar el techo de gasto es posible, igual que Cataluña se niega a acoger inmigrantes ilegales. La gente tiene que ser consciente, pedimos lo mismo y si no se hace es porque Feijóo quiere llegar a las elecciones libre de un socio al que el tirano de La Moncloa le dice que gobierna con la extremaderecha", ha apuntado Nolasco.

"Es lo único que le preocupa a Feijóo, ha asegurado, cuyo único anhelo es ser presidente del Gobierno, aunque sea compartiendo las políticas del PSOE o aumentando la inseguridad y la criminalidad con sus políticas que atraen la inmigración ilegal".

Preguntado por si ha comenzado a negociar con el PP el presupuesto de 2025, Nolasco ha respondido que no ha recibido una llamada. "No puedo decir otra cosa. Mi teléfono no ha sonado y tengo la mano tendida, igual que hace unos días", ha apostillado.

Ante la posibilidad de que VOX también se abstuviera en Aragón ha reiterado que no le han llamado y para una negociación ambas partes tienen que hablar y cuando una de ellas no se ha querido sentar en la mesa es "difícil hacer una hipótesis porque no se puede negociar nada con personas que no han tenido la deferencia de llamar", ha afeado.

A su parecer, el PP "o no quieren aprobarlo --el presupuesto-- o les da igual o tiene otras cosas en la cabeza. Igual esperan traer más menas para nacionalizarlos y que les voten y no llamarnos a nosotros. Yo no leo la mente, ni quiero por lo que pudiera encontrar", ha concluido.