El nuevo portal de transparencia de Aragón estará operativo en 2025 y resuelve un problema de seguridad "descomunal"

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portal de transparencia del Gobierno de Aragón estará "completamente operativo" en el primer semestre de 2025, tras resolver un problema de seguridad "descomunal", y estará integrado en 'Aragón.es' para ofrecer todas las posibilidades dentro de una misma página, aunque contará con "un logo muy importante" para que el usuario para su fácil localización en la página web.

Así lo ha indicado este lunes el director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, durante su comparecencia en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a petición del PSOE, para informar sobre la política general en materia de transparencia a lo largo de la presente legislatura y el balance de este primer ejercicio.

Ha aclarado que "no ha habido ningún ataque importante", pero el software "no se había actualizado en años", por lo tanto, la página de transparencia del Gobierno de Aragón necesitaba una "renovación total" no solo por cuestiones de "diseño, amigabilidad e interoperabilidad", sino de seguridad.

En esta línea, ha adelantado que contendrá nuevas páginas, contenidos, llamadas a URL y un lenguaje de programación "completamente nuevo y seguro", ha asegurado Lafuente, que ha precisado que se ha destinado una partida de 171.000 euros "encabalgada" en los ejercicios presupuestarios de 2024 y 2025.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

El diputado socialista Darío Villagrasa ha indicado que la transparencia "es una de las herramientas importantes para que los ciudadanos confíen en sus instituciones", al hilo de lo que ha preguntado a Lafuente por el plan anual normativo del Gobierno de Aragón para 2025 y si se incluirá alguna cuestión relacionada con la transparencia en el mismo; además, ha pedido información acerca de qué procedimientos de participación ciudadana están en activo.

Asimismo, Villagrasa ha criticado el "desconocimiento" de las agendas institucionales de cargos del Gobierno de Aragón, "dado que algunos llevan meses sin publicar ni esta boca es mía", de modo que el cumplimiento de la transparencia en este sentido es "asimétrica", a juicio del parlamentario socialista, quien ha instado al director general a mejorar en este aspecto.

El director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia ha recalcado el cumplimiento de las acciones prioritarias expuestas al inicio de la legislatura: "Desplegar y potenciar todas las posibilidades del portal de la transparencia; cumplir con el derecho a la información de cualquier ciudadano; y renovar e impulsar el Consejo de Transparencia de Aragón". En todas ellas, ha agregado, "se ha mejorado muchísimo en un año y tres meses".

En lo relativo al segundo objetivo, Lafuente ha avanzado el reto del Gobierno de Aragón de continuar reduciendo el número de solicitudes de información por parte de la ciudadanía y el tiempo de respuesta, igual que asesorar a las entidades locales que lo requieran en la tramitación de sus solicitudes de acceso a datos.

En este punto, ha detallado que la ciudadanía, "con buen criterio", presenta un creciente número de solicitudes cada día y las materias más demandadas están relacionadas con administración pública, educación, sanidad, servicios sociales, procesos de salud, contratos, subvenciones y personal.

Por otro lado, Miguel Ángel Lafuente se ha remitido al portal 'VisualGob' para conocer la ejecución del plan de gobierno del Ejecutivo autonómico: "Es la herramienta de rendición de cuentas y en 2024 ha incorporado un motor de búsqueda para preguntar directamente por cualquier tema".

Con respecto a la renovación del Consejo de Transparencia de Aragón ha apuntado: "Está absolutamente cumplido y no fue nada fácil, porque son muchas las instituciones que tienen que nombrar a sus propios representantes".

LECCIONES DE TRANSPARENCIA

Lafuente ha lamentado que el diputado socialista "descalifique" y siga una "estrategia burda" al "tomar la parte por el todo" al afirmar que los altos cargos del Gobierno de Aragón no son del todo transparentes en la publicación de sus agendas.

En esta línea, el director general ha ironizado acerca de que Villagrasa "ponga deberes de transparencia y dé lecciones" al resto en lugar de preguntar por ello a los miembros de su partido --PSOE--. Para hacerlo, "primero tiene que mirar cómo va la cosa en su casa", afeando al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sus escasas comparecencias en el Congreso de los Diputados.

"La transparencia ya no es una opción de los gobiernos, es una condición 'sine qua non' que lo engloba y envuelve todo. Así lo entiende este Gobierno presidido por Jorge Azcón", ha concluido Lafuente.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Carmen Herrarte (PP) ha felicitado a Miguel Ángel Lafuente por su trabajo, que refleja que el Gobierno de Aragón está "en el día a día de lo que necesitan los ciudadanos" y se suma a las inversiones de más de 40.000 millones de euros que llegan a la comunidad autónoma tras el reciente anuncio de la implantación de una fábrica de baterías. "Está claro que a Aragón le sienta bien Azcón", ha zanjado.

Juan Vidal (VOX) ha reclamado la puesta en marcha de planes para mejorar el nuevo portal de transparencia, ya que "prácticamente, cada semana, se producen ataques contra la seguridad de portales importantes de datos". Igualmente, se ha referido al nombramiento de un nuevo director del Centro de Ciberseguridad de Aragón en Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Oscar Torrero, "una persona a la que no se ha contratado por su experiencia, sino que simplmente se ha movido lateralmente y no tiene antecedentes de conocimiento para ocupar ese puesto".

El parlamentario de CHA, José Luis Soro, ha incidido en la importancia de hacer pedagogía para que toda la sociedad acceda al "gran volumen" de información disponible, y no solo lo hagan los funcionarios o quienes aspiran a serlo. Ha aplaudido la puesta en marcha de un nuevo portal de transparencia, un instrumento "útil, pero siempre mejorable".

Por parte del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha señalado que la transparencia es "uno de los avances de la democracia" y ha pedido "integrar a la ciudadanía en los procesos de transparencia y participación" a través de campañas de publicidad activa. Del mismo modo, ha considerado necesario que el propio Gobierno de Aragón "crea" en estos mecanismos del entramado institucional.

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha pedido un esfuerzo por hacer "más intuitivas y accesibles" las páginas del Gobierno de Aragón con el objetivo de reducir la brecha digital y también ha ahondado en la dificultad de pequeños ayuntamientos para mantener su información actualizada.