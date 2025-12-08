Las obras de la reforma integral de la calle Utrillas, en Las Fuentes, comienzan este martes

Esquema de la reforma integral de la calle Utrillas, en Las Fuentes - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia este martes, 9 de diciembre, el acopio de materiales y señalización de las obras de la reforma integral de la calle de Utrillas, en el distrito de Las Fuentes, donde se ganará espacio para los peatones con aceras más anchas totalmente accesibles.

"La inversión es de 698.654 euros, IVA incluido, y la empresa adjudicataria que ejecutará los trabajos es Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, que será la encargada de intervenir en una superficie de 1.936 metros cuadrados", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

La actual calle de Utrillas cuenta con aceras muy estrechas y el grueso del espacio está ocupado por los coches. "Nuestro objetivo es crear una calle más amable para sus vecinos, segura y con mayor calidad ambiental", ha señalado Víctor Serrano.

La calle carece actualmente de ningún elemento verde. Sus dimensiones y accesos impiden la plantación de arbolado pero la reforma incorporará parterres en diferentes puntos de la calle con arbustos y plantas vivaces.

La calzada y las aceras, por su parte, se proyectan a distinto nivel por seguridad debido al tráfico rodado que hace uso de la calle. Se propone trasladar al lado de los impares el estacionamiento y la reserva de carga y descarga y se genera una zona de aparcamiento para motos, bicis y VMPs.

La reforma se aprovechará para mejorar también la intersección con la calle Florentino Ballesteros, ejecutando orejetas que amplíen el espacio peatonal y la accesibilidad.

CANAL DE DIFUSIÓN

En el subsuelo, se renovará toda la red de saneamiento y las canalizaciones de alumbrado. Además se eliminarán las farolas de las fachadas y se instalará iluminación con tecnología led en las aceras, de forma que se evitará la luz intrusa en los domicilios.

Al igual que en otras reformas integrales en viales de la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un canal de difusión gratuito a través de Whatsapp mediante el cual los vecinos, comerciantes y ciudadanos en general podrán consultar la información en tiempo real de los trabajos, así como las notificaciones de posibles incidencias que vayan a afectarles durante el transcurso de las obras --cortes puntuales de suministro de agua, accesos a las fincas, entre otros--.

Para acceder a dicho canal se puede hacer mediante en enlace directo 'https://whatsapp.com/channel/0029Vb7OIVyEVccEqUqQ4M0Y' o mediante el escaneo de un código QR.

Las primeras afecciones suponen cortar la calle Utrillas, que quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para el acceso a los badenes y garajes afectados.

El acceso de entrada y salida se hará desde Florentino Ballesteros y no habrá salida a Miguel Servet. Para ello, se prohibirá el estacionamiento en toda la calle Utrillas y en 22 metros de la calle Florentino Ballesteros, a la altura del número 14, para trasladar las reservas PMR y Correos, y otros 10 metros --entre la Calle Utrillas y el portal 20 de la calle Florentino Ballesteros-- para trasladar la reserva de carga y descarga.

"Esta reforma integral se suma a la que hemos ejecutado en el distrito, como la de la calle Belchite, y confirma la apuesta inversora que estamos realizando en Las Fuentes y el resto de barrios de la ciudad. Después de años de abandono, la mejora de las calles de nuestros distritos es una realidad", ha remarcado Serrano.