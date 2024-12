Octavio López espera volver con buenas sensaciones de la reunión en Transportes, aunque no haya acuerdos puntuales

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha confiado en que la reunión que mantendrá el lunes con altos cargos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirme las "buenas sensaciones" que generó el encuentro entre el presidente autonómico, Jorge Azcón, y el ministro, Óscar Puente, el pasado 25 de octubre en Canfranc (Huesca), aunque no salga de la misma con acuerdos puntuales.

En rueda de prensa, López ha recordado que esta reunión ha sido acordada expresamente por el ministro y el presidente, y el equipo de la Consejería de Fomento llevará básicamente las mismas reclamaciones en materia de infraestructuras que se abordaron en Canfranc. "Pensamos que abrimos una senda de colaboración con el Ministerio con cierto optimismo, con cierto ambiente razonablemente positivo", ha expresado.

El orden del día de la reunión estará marcado por los plazos de tramitación y ejecución de las autovías comprometidas en territorio aragonés, así como por infraestructuras ferroviarias como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, el paso fronterizo del Canfranc, la Travesía Central del Pirineo o la línea que une Zaragoza con Lérida.

CARRETERAS

En concreto, abordarán la reducción de los plazos de finalización del tramo de la A-23 entre Huesca y Jaca, los retrasos de más de una década en la parte aragonesa de la A-21 entre Jaca y Pamplona o la licitación, lo antes posible, de la A-22 en lo relativo a la variante de Huesca.

Asimismo, el Gobierno de Aragón planteará al Ministerio la reducción de los plazos previstos en la A-68, en el tramo Zaragoza-Alcañiz-Vinaroz, después de que los alcaldes del Bajo Aragón hayan reprochado la tardanza en la ejecución de esta carretera y de que la parte navarra ya esté completada; y el impulso a la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, frente a la alternativa de mantener una vía convencional con un carril adicional, que la Comunidad Autónoma rechaza.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

En relación con infraestructuras y servicios ferroviarios, el primer asunto sobre la mesa es el restablecimiento de la línea Zaragoza-Monzón-Binéfar-Lérida, que el Ejecutivo aragonés cree que debería considerarse "de obligado servicio público" para que la financie el Estado. No obstante, si no fuera así, el consejero no vería mal que se impulsara un convenio a tres bandas entre Ministerio, Generalitat de Cataluña y Gobierno de Aragón. "Cualquiera de las soluciones va a beneficiar a las arcas autonómicas y a una mejor prestación del servicio", ha dicho.

La delegación aragonesa incidirá también en la recuperación de las frecuencias del AVE en Huesca, en especial los fines de semana, algo fundamental para el turismo en esta ciudad, que "no pasa por sus mejores momentos".

El impulso a las cercanías entre Zaragoza y Huesca y la mejora sustancial del eje ferroviario Zaragoza-Sagunto para que se le dote de las características propias de una línea de alta capacidad, de la misma manera que al resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que ha reconocido que se está poniendo en marcha "con cierta celeridad", pero con diferente tratamiento en función del tramo. "No sabemos si es posible revertirlo en términos de que haya una doble vía. Eso a estas alturas del proyecto ciertamente va a ser complejo, pero porque sea complejo no vamos a dejar de decir básicamente lo que pensamos", ha indicado López.

Cuestiones "estructurales" como la reapertura del Canfranc o la Travesía Central del Pirineo (TCP), otras relacionadas con la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, como el tranvía o el entorno de la estación del Portillo, o las conexiones con el aeropuerto de Teruel también se tratarán en este encuentro.

Octavio López ha subrayado que todas estas cuestione son "trascendentes" y que "no es más importante lo que pasa en Valdealgorfa que lo que pasa en Jaca", por lo que ninguno de los asuntos va a ser prioritario sobre otro.

RELACIÓN "DE CONFIANZA" CON ÓSCAR PUENTE

En todo caso, el consejero aragonés de Fomento ha insistido en que lo importante es que haya "una comunicación fluida y una sensación de confianza" entre ambas instituciones, por lo que "las cosas que se acuerden se contarán" y "otras no se contarán" y se dejarán a la comisión técnica correspondiente. "No voy a poner el énfasis en las discrepancias y voy a poner el énfasis en los acuerdos", ha remachado.

"A mí no me preocupa en esta primera reunión el salir al canutazo y poder dar un corte o un titular para los medios de comunicación, me preocupa la sensación global, la maquinaria en marcha", ha añadido López, quien ha señalado que tiene "una relación fluida" con el titular de Transportes.

Con respecto al ministro Puente, ha afirmado que discrepan "de muchísimas cosas" desde el punto de vista ideológico y partidista, pero ha admitido que está "muy pegado a la realidad" y a las "cuestiones concretas", que son las que va a priorizar el Gobierno autonómico.

En este sentido, ha agradecido al ministro --ha reconocido que es "raro" hacerlo a políticos de un partido distinto-- su labor para que el tráfico de mercancías a través de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), que había bajado en 70 puntos debido a las obras en el Corredor Mediterráneo, ahora lo haga sólo en 30 puntos.

Estarán presentes en la reunión, por parte del Ministerio, la secretaria general de Transporte Terrestre, el director general de Carreteras, la jefa de la Demarcación de Carreteras en Aragón, la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, el director general del Sector Ferroviario, el adjunto al gabinete de la presidencia de ADIF, el director general de Negocios y Operaciones Comerciales de ADIF, el director de Recursos Productivos de Renfe Mercancías, el director de Alta Velocidad y el director de Cercanías y otros Servicios Públicos de Renfe.