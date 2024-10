Olloqui reclama a Urtasun que "no olvide a los aragoneses y respete los intereses de la Comunidad"

ZARAGOZA/VITORIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha reclamado este jueves al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que "no abandone, ni olvide" a los aragoneses y que retome "una senda en la que se respeten nuestros intereses".

Así lo ha aseverado el director general tras participar en la XXXVI Reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que se ha desarrollado en Artium, el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz.

En este foro, ha transmitido al ministro de Cultura "con absoluta rotundidad" la necesidad de que se respeten los derechos culturales de los aragoneses.

En primer lugar, ha dicho Olloqui, el ministro "debe respetar la legalidad, las sentencias judiciales y la tradición patrimonial de Aragón, algo que ha olvidado en sus últimas declaraciones" sobre los bienes de arte del Monasterio de Villanueva de Sijena objeto de litigio con Cataluña.

Ha recordado que aún están pendientes de regreso las pinturas murales de la Sala Capitular del monasterio, obras que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, pendientes desde hace cuatro años de sentencia del Tribunal Supremo que permita su regreso.

"Le hemos exigido al ministro que cumpla y se devuelvan esos bienes a Aragón, porque el ministro habla de la descolonización de los museos y tiene simpatía por conseguir que los frisos del Partenón retornen de Londres a Grecia, pero niega el derecho de los aragoneses a recuperar nuestro patrimonio cultural, ilegítima e ilegalmente depositado en museos de Cataluña", ha dicho tajante.

Por ello, ha insistido en exigir a Urtasun "que respalde a los aragoneses para que las pinturas de Sijena y el resto de los bienes perdidos por Aragón retornen a la comunidad, de acuerdo a la legislación y las sentencias judiciales".

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

También ha reclamado al ministro de Cultura que "se ponga de parte de la legislación y de las sentencias judiciales" en lo relativo al Archivo de la Corona de Aragón, que se encuentra ubicado en Barcelona, pero "la Constitución española, la regulación y las sentencias del Tribunal Constitucional exigen una gestión compartida".

Al respecto, ha pedido que se convoque regularmente el patronato del Archivo de la Corona de Aragón para permitir la participación institucional de la comunidad "a la hora de defender nuestras señas de identidad, que en muchos casos están depositadas en documentos recogidos en ese Archivo".

DEUDAS HISTÓRICAS

Por otra parte, el director general de Cultura ha hecho referencia a las "deudas históricas" del Ministerio de Cultura con la comunidad, para dejar claro que no se va a "tolerar" la actual situacuón, en la que "las infraestructuras culturales pendientes son enormes".

Ha apuntado que no se dispone de una sede propia para el Archivo Histórico de Zaragoza, no existe un museo histórico en Teruel y el Museo de Zaragoza se encuentra cerrado "sine die", por unas obras que acumulan un retraso "que nos hacen no poder prever cuál será la fecha de apertura de un museo tan importante y tan querido para los aragoneses".

En todos estos asuntos, "no vamos a dejar de exigir responsabilidad a Urtasun, un ministro de origen catalán, pero "con aroma centralista", a quien la comunidad aragonesa le pide "que respete a la España periférica".

BICENTENARIO DE GOYA

En este encuentro con el ministro, el director general de Cultura ha apelado a la colaboración institucional y ha tendido la mano al ministerio para convocar a las instituciones nacionales a que participen en los actos de celebración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, que lidera la comunidad aragonesa.

"El compromiso por escrito manifestado al respecto por el presidente del Gobierno de España debe de materializarse en los primeros pasos por parte de este Ministerio para la constitución de una comisión nacional que impulse esa celebración", ha aseverado Olloqui.

Este organismo deberá promover la colaboración de todas las instituciones implicadas y "dar más brillantez a lo que los aragoneses queremos poner de manifiesto: si Goya es lo que es, además de por su forma de pintar, su técnica o genialidad, es por su forma de ser, por ser aragonés, algo que compartimos en nuestro imaginario colectivo todos los aragoneses".

"El ministro debe entender que no habrá un año Goya si no se respeta a Aragón y se entiende que Goya nació en Zaragoza, desde donde construyó todo su pensamiento pictórico y lo convirtió en el genio, en el mito de la historia del arte", ha subrayado, para concluir que, desde ese punto de vista, "hemos sido y seremos exigentes, pero siempre con una perspectiva constructiva, al servicio de los aragoneses".