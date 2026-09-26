Opositores de varias CCAA se enfrentan en Zaragoza a las pruebas de ingreso en la Policía Nacional

Un agente del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la prueba de ingreso en la Policía Nacional, en Zaragoza. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas teóricas escritas correspondientes al proceso selectivo de ingreso en la Policía Nacional se celebran este sábado, 26 de septiembre, en Zaragoza, hasta donde se han desplazado opositores procedentes de Aragón, aunque también de comunidades autónomas y provincias próximas como Cataluña, Navarra, La Rioja y Soria.

En la Facultad de Medicina se ha establecido el correspondiente dispositivo de seguridad, destinado a garantizar el normal desarrollo de las pruebas, el acceso ordenado de los aspirantes y la seguridad en el entorno, según han informado desde Policía Nacional.

Las pruebas han comenzado a las 9.00 horas y más de 2.000 personas se han presentado más de 2.000 aspirantes.