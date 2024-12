El PAR de Biescas solicita los informes que justifiquen la tala de los emblemáticos árboles de la plaza del Ayuntamiento

BIESCAS (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del Partido Aragonés en Biescas ha solicitado esta semana los informes técnicos que motiven la tala de los emblemáticos árboles de la plaza del ayuntamiento, que ha decidido acometer el gobierno local formado por los grupos municipales de PSOE, CHA y los concejales tránsfugas.

La concejala aragonesista Nuria Pargada y anterior alcaldesa, trasladó la "sorpresa" que esta acción causó entre los vecinos de la localidad altoaragonesa que ha supuesto "la desaparición inmediata, sin aviso ni comunicación previa, de uno de los ejemplares tan señeros y reconocibles en el paisaje urbano de nuestra villa. Ha habido biesquenses que nos han transmitido su rechazo y disgusto por lo que hemos trasladado la cuestión al pleno", explicó.

Según detalló Pargada, "se nos ha respondido que no solamente se talará uno sino los dos, también el que aún permanece. La razón que han alegado los grupos del gobierno municipal es que están enfermos y pueden caer ramas o el árbol entero. Sin embargo, no existe un informe técnico y detallado por escrito al respecto y solamente, según han querido explicar, una advertencia verbal desde los servicios correspondientes del Ayuntamiento, aunque no concretan cuándo ni cómo", detalló.

La representante del Partido Aragonés considera que "sin poner en duda esas explicaciones, no deja de ser sorprendente que, en ningún momento se nos haya comunicado nada en las comisiones municipales que se reúnen habitualmente, pero más llamativo todavía es que no se haya avisado a los vecinos y visitantes de ese riesgo, delimitando una zona, sino que la actividad en la plaza continúa como de costumbre, aunque ahora con un árbol menos. Y pronto, sin árboles. La sensación de improvisación es evidente", critica.

"Más aún --añade Nuria Pargada-- cuando una de las consideraciones expresadas en el pleno desde el gobierno PSOE-tránsfugas-CHA es que esos ejemplares 'están feos' y habían tratado de adecentarlos previamente".

Para la concejala del PAR, "toda esta cuestión puede parecer de una importancia relativa, pero se debe recordar que esos árboles forman parte del paisaje que identifica a Biescas desde hace décadas y que los vecinos los tienen o tenían tan integrados, que la permanencia de ambos ejemplares formó parte de las peticiones que plantearon cuando se remodeló la plaza hace casi veinte años. Ahora, sin advertencia de peligro y sin comunicación previa, desaparecerán".

CALLE 'EXTRAÑOS COMPAÑEROS DE CAMA'

En el mismo pleno municipal, el gobierno local rectificó sobre la marcha su decisión de denominar 'Extraños compañeros de cama', a una nueva calle de la localidad, situada en la urbanización de viviendas en construcción sobre los terrenos del antiguo camping Edelweiss.

Nuria Pargada, en nombre del grupo del PAR, reiteró su rechazo a esa extraña denominación que consta formalmente en el expediente de la sesión plenaria y en los dictámenes de las comisiones informativas porque así fue votado y aprobado previamente por los grupos de gobierno, con la oposición del Partido Aragonés.

Finalmente, la actual alcaldesa anunció sobre la marcha y verbalmente una "reformulación" del dictamen oficialmente elevado al pleno con el nombre de 'Extraños compañeros de cama' y la calle se llamará finalmente 'Edelweiss'.

Pargada celebra esa rectificación de lo que era "un capricho y ocurrencia o una broma" ya que "ese estrambótico nombre no respondía ni a la identidad local o voluntad colectiva, sino al nombre de una película, nos dijeron. En tal caso, podrían haber elegido 'El Robobo de la Jojoya', por su operación de moción de censura con tránsfugas contra el PAR o también otro que define su actitud en esta cuestión con el nombre de una gran obra cinematográfica, nominada a varios Óscar, con 'Psicosis' como título", expresa con ironía.

"La verdad --ha asegurado la concejala del PAR-- es que todo tenía que ver con un artículo de opinión publicado en la prensa en julio de 2022, que hacía mención a la situación política del ayuntamiento por aquellas fechas y recogía en ese título, una cita atribuida tanto a Winston Churchill como a Manuel Fraga, respecto a que 'la política hace extraños compañeros de cama', describiendo el comportamiento de la entonces oposición y ahora gobierno de este ayuntamiento. Afortunadamente en el último minuto han rectificado, pero no dejan de quedar en evidencia al elevar al pleno ese dictamen y ese nombre con sus votos y firmas".

PRÓRROGA DE LAS CUENTAS DE 2025

En otro punto del orden del día del pleno municipal de Biescas se analizó la determinación de los grupos del gobierno local para prorrogar el vigente presupuesto del ayuntamiento de 2024 a 2025, hasta la tramitación del nuevo documento, ya con el nuevo ejercicio iniciado.

Desde el Partido Aragonés, Nuria Pargada indica que "es un evidente síntoma de anormalidad ya que no solamente se aplaza el documento más importante de una administración, que otros ayuntamientos están aprobando en estos días, sino que, además, se nos llegó a anticipar un calendario de reuniones para la elaboración del presupuesto, suspendido de repente para esperar a la liquidación de las cifras de este año, dentro de unos meses, y a la aplicación de la regla de gasto, recortando el tiempo que tendrán para ejecutar inversiones o peticiones de financiación".

Pargada considera que se prorroga unos presupuestos que "según han venido diciendo, están agotados" y "dejando pasar la oportunidad de poner en marcha sus grandes políticas innovadoras, con las que quisieron justificar su toma del gobierno" cuando, además, "PSOE y CHA los votaron en contra en su día, diciendo que no contemplaban asuntos importantes, pero sí fiestas y flores y ferias. Las mismas ferias que criticaban, pero que ahora les sirven para hacerse cien fotos".