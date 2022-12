El PAR celebrará un congreso extraordinario antes de febrero de 2023 en el que podrá participar "todo el mundo"

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) celebrará "antes de que termine enero" de 2023 un congreso extraordinario en el que "todo el mundo podrá participar", en aplicación de la sentencia del juez Diego Gutiérrez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, quien ha anulado esta semana los resultados del XV Congreso de este partido.

"El proceso está lanzado", ha declarado a los medios de comunicación el presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien ha indicado que la Comisión Ejecutiva, que se ha reunido esta tarde y emana del anterior congreso, se volverá a reunir en los próximos días para nombrar la comisión organizadora del cónclave extraordinario.

Aliaga ha abierto las puertas a la "reconciliación" con el sector crítico, que lidera Elena Allué, su oponente en el XV Congreso, y ha dejado claro que tanto este sector, como los 311 afiliados que se inscribieron poco antes del congreso de 2021 podrán participar en el extraordinario.

La Ejecutiva quiere que todo el que quiera participar lo haga para "dar muestra de que somos demócratas", ha continuado, haciendo notar que ha habido "imprecisiones administrativas, pero nunca ha sido con intención de vulnerar ningún derecho".

"Invito a todas las personas de este partido a participar", ha insistido Aliaga, quien ha apostado por celebrar un congreso "participativo" para "construir el proyecto que llevaremos a las elecciones de mayo" y ha prometido: "La mayoría de la militancia haremos unos estatutos reformados".

SENTENCIA

"Antes de que nadie pida la ejecución de la sentencia, ni cuestiones raras", ha expuesto Aliaga, la Ejecutiva va a impulsar un congreso para que todos los militantes "se integren y participen, para que se construya ese proyecto, que es el que preocupa a los aragoneses". Arturo Aliaga no ha dicho si se presentará a la reelección como presidente del PAR.

"Está claro que este partido cumple la sentencia, otra cosa es que se esté estudiando por parte de los servicios jurídicos algún error", ha continuado el presidente del PAR: "No entremos en la judicialización", ha reclamado.

Aliaga ha sostenido que el censo de militantes válido para el congreso extraordinario está formado por "todo el que estaba tres meses atrás, el que se cerró tres meses antes de hoy", es decir, que incluye a los 311 afiliados inscritos poco antes del XV Congreso, indicando que hay un "matiz jurídico" porque el juez señala en su sentencia que el órgano que dio por válidas las afiliaciones no era el correspondiente, pero "nadie ha puesto en duda" que estos militantes están incluidos en el censo del PAR.

Ha preguntado, en sentido contrario, si alguien quiere que estos 311 militantes interpongan otras tantas demandas judiciales "por no respetar sus derechos" y ha aseverado: "Pucherazos no ha habido".

¿QUIÉNES SON?

Aliaga ha subrayado que la actual Ejecutiva nombrará a la comisión organizadora sin descartar que a esta última se incorporen los críticos, aunque se ha preguntado: "Cuántos críticos, quiénes son y qué representación tienen en el partido".

"No veo más que a tres dando vueltas de un sitio a otro y aquí hay diputados y 160 alcaldes", ha expresado Aliaga, añadiendo: "Si vienen, pueden participar, nunca cierro la puerta al que quiera estar con nosotros".

"¿Por qué no va a haber reconciliación?", se ha preguntado Aliaga, quien ha puntualizado que podrá haberla, si no pasa por que le expulsen a él porque "no hay ni un presidente de ningún partido al que puedan expulsar sin unas garantías y procedimientos", lamentando que se están planteando cuestiones "extemporáneas, fuera de tono y de uso".

CUATRIPARTITO

El presidente del PAR ha puesto de relieve que la Ejecutiva ha acordado por unanimidad "mantener el apoyo" a la coalición cuatripartita que gobierna la comunidad autónoma y de la que forma parte su formación política, junto con PSOE, Podemos y CHA.

"Después de estos días tristes, se me llena el corazón de alegría al ver el apoyo unánime de esta grandísima Ejecutiva, que ha salido del congreso anterior y que ha tenido la fuerza de acompañarme en estos momentos difíciles de ataques al PAR", ha dicho Aliaga.

"Solo me preocupa una cosa: Que aquí no hay un interés solo político de unas personas que dieron una rueda de prensa", sino que "hay algo más que está moviendo este ataque furibundo a la Presidencia del partido en el Gobierno y a las personas que estamos en este partido", ha advertido Aliaga, quien lo explicitará "en su momento".

También ha dicho que no le gusta "entrar en otros partidos" y ha lamentado "la injerencia" que ha habido en el suyo, recordando que "nunca" se ha manifestado ante las crisis de otras formaciones.