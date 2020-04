Los partidos de Aragón urgen a proteger el tejido productivo, reforzar los servicios y dar certidumbre

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ocho formaciones políticas representadas en las Cortes de Aragón, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, PAR, Vox, CHA e IU, han apostado este viernes por acordar un Plan de Recuperación Social y Económica frente a la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. Entre otras medidas, han recomendado proteger el tejido productivo, reforzar los servicios públicos y dar certidumbre a la ciudadanía.

Todos los partidos han participado en una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, y representantes regionales de asociaciones de empresarios y sindicatos.

En rueda de prensa, desde el Edificio Pignatelli y por vía telemática, el portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha dicho que el Plan de Recuperación Social y Económica debe propiciar que el tejido empresarial "se pueda ir recuperando poco a poco" y ha alertado de la posibilidad de que "mucha gente pueda quedarse rezagada", proponiendo "buscar soluciones a través de los recursos públicos".

"Este plan tiene que ser excepcional porque el momento lo es", ha considerado Guillén, quien por otra parte ha manifestado su satisfacción por "el grado de consenso que ha habido" en la reunión.

SALVAR UNA COMUNIDAD Y UN PAÍS

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha abogado por "proteger a las vidas, las familias y el tejido productivo" para "salvar una comunidad y un país". Ha advertido de que "no puede quedar todo supeditado a la voluntad del Gobierno de España" ni este debe "condicionar las medidas que se vayan a tomar" en Aragón.

Beamonte ha recordado que "la realidad económica es bastante dura y difícil", en alusión expresa al incremento del paro, la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social y el aumento de los ERTE, así como la "brutal" caída del turismo y la automoción, y el debilitamiento del sector servicios.

"¿Con qué dinero se va a contar?", se ha preguntado el presidente del PP Aragón, quien ha pedido "que nadie piense que los hábitos de consumo van a cambiar de la noche a la mañana o que las circunstancias van a volver a ser las mismas en un proceso rápido".

Ha abogado por acometer "una reforma estructural de la Comunidad, incluso del Presupuesto actual, para destinar recursos de inmediato a los fines más importantes, invertir en lo importante y abandonar lo circunstancial", tras lo que ha apoyado la idea de permitir que las Administraciones locales puedan destinar su superávit a las necesidades económicas y sociales.

También ha recomendado renegociar la deuda de la Comunidad Autónoma "si hace falta" y se ha dirigido al Gobierno central para dicer que "tiene la obligación" de no retener los fondos para la FP y el empleo, así como la parte que corresponde a Aragón de la recaudación del IVA.

"No vale decir que vamos a hacer un plan", ha dicho Luis María Beamonte, quien ha hecho notar que "sin el crecimiento económico es difícil mantener el Estado del Bienestar", tras lo que ha considerado que las políticas de subsidiación "para hoy vienen muy bien, pero para pasado mañana nos llevan a la ruina más absoluta".

Para Beamonte, "si no somos hábiles, si no planteamos nuestras medidas y solo esperamos que la UE aporte fondos y que el Estado, del que espero poco, aporte algo, si no actuamos por nuestra cuenta, mucha gente se quedará por la calle y lo vamos a lamentar".

TRABAJAR UNIDOS

El presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha reafirmado su compromiso en "trabajar unidos en ese Plan de la Reconstrucción de Aragón que se base en el ámbito sanitario, económico y social".

"Es la hora de ser generosos para dejar de lado ideologías, partidismos e intereses electorales, y centrarnos en lo que debemos: en salir de esta crisis con medidas viables, sensatas y moderadas", ha resumido Pérez Calvo tras participar en la reunión.

"Tenemos que estar a la altura de lo que los aragoneses esperan de nosotros y tenemos que trabajar con criterios de unidad, dejando a un lado la improvisación, las incertidumbres y las ocurrencias", ha apuntado Pérez Calvo, quien ha remarcado que "es el momento de trabajar con propósitos e ideas claras, yendo todos de la mano, unidos y con la idea de reconstruir y recuperar todo lo que se va a llevar por delante esta crisis".

En esta línea, "Ciudadanos apuesta por una triple línea de actuación". "Lo primero, lo más importante, es salvar vidas, pero de forma paralela hay que empezar a trabajar en salvar empleos y proteger a nuestra sociedad, a las familias, a los más débiles y a los colectivos más vulnerables", ha recordado.

NO REPETIR ERRORES

Para la diputada de Podemos Marta Prades, "debemos ser capaces de poner los acuerdos por encima de las confrontaciones" porque "no podemos repetir los errores que ya se produjeron durante la crisis pasada", de ahí la necesidad de un pacto económico y social para "nadie se quede atrás".

Ha recomendado territorializar las medidas que aprueben el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados para que todos los trabajadores y los empleados públicos puedan "llevar una vida normal en las mejores condiciones".

El portavoz parlamentario de Vox, David Arranz, ha recalcado que "el problema es común para todos" y que "los aragoneses nos demandan soluciones", animando a "limar cada uno ciertos aspectos de nuestras ideologías por el bien común y hacer un esfuerzo para que esta crisis salga lo menos cara posible" en todas sus vertientes, confiando en "seguir llegando a consensos".

Ha pedido "que nos transmitan las verdades, las cosas como son, que no se oculte información, que se centralice toda la información sobre la pandemia" y también "encauzar los recursos a las necesidades más perentorias" porque "no se puede gastar ni un euro que no sea en cuestiones imprescindibles", de forma que "se acabaron los temas ideológicos, los gastos políticos superfluos y las duplicidades".

El secretario de Acción Política del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha puesto de relieve "la actitud y las ganas de lograr el bien común de todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales", apostando por "llegar a cuantos acuerdos sean necesarios para intentar que la incertidumbre de los aragoneses sea lo menos posible". Ha recalcado que los servicios públicos deben contar con los medios "suficientes".

El secretario de Acción Política de CHA, Gregorio Briz, ha considerado necesario "dar certidumbre a los ciudadanos" y ha aseverado que es "clave" dar liquidez a las empresas contando con los fondos europeos y del Estado, también a "las personas más vulnerables que se van a quedar sin empleo", aunque "por encima de todo" está la urgencia sanitaria, salvar vidas. "Lo social es clave en este momento", ha dicho.

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha incidido en el papel de los servicios públicos y la política y la economía de los cuidados en esta crisis sanitaria, animando a blindarlos, tras lo que ha resaltado "la fragilidad del tejido productivo", animando a impulsar los servicios esenciales, los cuidados, la alimentación, la agricultura social y familiar, el medio ambiente y la investigación.

Ha exigido que "se reparta justamente" el esfuerzo para salir de la crisis y ha emplazado "superar las políticas de austeridad" en España y la UE, así como a avanzar hacia "una reforma fiscal progresiva".