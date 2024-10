Paz Jiménez dice que su precandidatura al Congreso del PSOE es "un toque" a la dirección provincial

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a cabeza de la delegación provincial del PSOE Zaragoza en el 41 Congreso Federal de este partido, Paz Jiménez, ha afirmado este miércoles que con su candidatura pretende dar "un toque de atención" a la dirección provincial de este partido y ha invitado a su oponente, Juan Antonio Sánchez Quero, a celebrar un debate en la sede de los socialistas aragoneses.

Jiménez se ha quejado de que, en la provincia de Zaragoza, "las agrupaciones tienen escasas asambleas" y ha aseverado que "solo desde la ilusión de la gente que no tiene cargos se puede volver a gobernar".

"Muchos militantes tienen ganas de volver a ilusionarse y tienen miedo de que este partido siga cayendo en picado en la provincia: Quizá esto sea un acicate para que se animen muchos", ha indicado.

Jiménez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado su apoyo a la candidatura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la reelección como secretario general federal. Ha propuesto mejorar la Ponencia Marco del Congreso y animar a la elaboración de enmiendas para discutirlas en las agrupaciones y entre los delegados.

La precandidata ha observado que, para conformar una lista de delegados al Congreso, es necesario reunir, en la provincia de Zaragoza, 518 avales antes del 9 de octubre. Si ambos precandidatos los consiguen, será la primera vez que se vote entre dos listas a los delegados.

Ha señalado que, en el anterior Congreso Federal, en 2017, Pedro Sánchez tuvo "prácticamente nulos apoyos" y que "el partido estaba en crisis", tras lo que ha puesto de relieve "la valentía de las propuestas de Sánchez para hacer un partido más participativo y democrático", proceso en cuyo contexto se celebra este 41 Congreso Federal. Ha recalcado que los socialistas aragoneses apoyaron, posteriormente, "de forma muy mayoritaria" los acuerdos para gobernar España, "con amnistía incluida".

Jiménez ha recordado que, durante los últimos años, se ha quejado "de múltiples actuaciones" de la dirección provincial con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, que no se haya constituido la agrupación de la ciudad de Zaragoza para que los militantes de la capital aragonesa participen en la elaboración de las listas. También ha dicho que los estatutos regionales no están adecuados a las normas federales.

"Nuestro objetivo es que el partido, en esta provincia, cambie para hacerse más grande e ilusionar a los militantes y votantes para volver a gobernar Aragón y Zaragoza", ha concluido.