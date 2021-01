Pina (CCOO) aboga por afrontar la recuperación solucionando "los problemas que ya había antes de la crisis

"Creo que hay sectores que no van a recuperar la normalidad de antes de la pandemia"

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Manuel Pina, ha subrayado que el Gobierno, junto con los agentes sociales, tiene que empezar a trabajar ya en "la dinámica de la recuperación" económica, aunque todavía no se haya salido de la pandemia. Para ello, ha agregado, hay que solucionar "los problemas que había antes" de la crisis sanitaria.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pina ha reconocido que el diálogo social en Aragón no se ha parado en ningún momento. Ha explicado que, al inicio de la crisis sanitaria, se intensificó mucho, debido sobre todo a que "nadie estaba preparado para lo que estaba ocurriendo". "Tuvimos que aprender rápido, tuvimos que intentar poner, con los medios que había, las soluciones a lo que estaba pasando".

"Después del primer estado de alarma hemos bajado ese nivel de contacto continuo. Durante estos meses se ha intentado, desde el ámbito del diálogo social, mejorar la situación, y creo que ahora tenemos que ponernos todos en la dinámica de la recuperación, incluyendo el que en esa recuperación todavía no hemos salido de la crisis sanitaria".

Así, Pina ha considerado que frente a los primeros meses de pandemia, en los que había que abordar la situación "como se pudiera", ahora la clave está en "dar más impulso" y "afrontar" el proceso de recuperación, empezando por solucionar "los problemas que ya había antes de la crisis sanitaria" en la estructura del mercado laboral.

Para reclamar que se trabaje en ello, tanto CCOO como UGT han convocado movilizaciones en todo el país para el 11 de febrero. Unas protestas que también se desarrollarán en las tres capitales de provincia aragonesas, si la situación sanitaria lo permite.

"Creo que hay sectores que no van a recuperar la normalidad, si la normalidad es lo que había antes de la pandemia y, por lo tanto, tenemos que hablar de reconversiones, de digitalización, de que los fondos europeos de verdad sirvan para cambiar el modelo productivo en Aragón", ha aseverado.

A juicio de Pina, hay que tratar de aprovechar que una situación "trágica y complicada" como ha sido la pandemia "al menos sirva para dar saltos hacia el futuro".

SITUACIÓN DIFERENTE A OTRAS CRISIS

El secretario general de CCOO-Aragón ha evidenciado que la situación por la que atraviesa ahora el país es diferente a la de otras crisis vividas por las generaciones actuales, puesto que no ha sido derivada de un problema económico.

Además, las autoridades están cambiando las medidas sanitarias "con frecuencia", lo que hace que haya "todavía menos control de la situación por la parte económica-social".

En este contexto, ha mencionado que se han tomado una serie de medidas de protección y que "la mayoría" han funcionado. Entre ellas, ha citado no solo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), también algunas cuestiones como cambios en condiciones del cobro del desempleo, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital o el subsidio para las empleadas del hogar.

"Todo esto ha permitido que, por primera vez en una crisis, el PIB haya bajado mucho más que el desempleo. Eso nos ha dejado trabajar de otra manera, pero no quita para que, evidentemente, el paro se haya incrementado, en Aragón".

Así, ha lamentado que la región está "otra vez" --en referencia a la anterior crisis-- en unas cifras de paro "preocupantes", en concreto, "en 80.000 personas". Además, ha mencionado que hay 18.000 trabajadores en ERTE, algo que supone "una situación nueva".

Pina ha recordado que, atendiendo a los datos económicos, Aragón siempre tiene "un diferencial positivo" con respecto a la media Española: "Tenemos menos paro y esto, a grandes rasgos, sigue siendo así en esta crisis. Pero cuando hacemos una comparación un poco más amplia, con Europa, nos damos cuenta de que nuestras cifras están lejísimos de cualquier país, son mucho peores".

En este punto, ha mostrado su preocupación por los jóvenes. "En España se está en un 40 por ciento de paro juvenil, lo que es una absoluta barbaridad. En Aragón, un poco mejor, estamos en un 34 por ciento, pero es que, comparado el dato aragonés con cualquier país europeo, solo está peor Grecia".

Este fenómeno de que las cifras económicas sean mejores en Aragón que en la media nacional, se debe a la estructura productiva. "Al tener más industria, tenemos ese diferencial, pero hay una tendencia a que eso vaya desapareciendo, debido a la temporalidad y al uso de determinados instrumentos legales que están introduciendo la precariedad laboral en el sector industrial", ha advertido.

EMPLEO TEMPORAL

Sobre la temporalidad en el empleo, Manuel Pina ha apuntado que en España, cuando hay una crisis, lo primero que "cae" es el empleo temporal, aunque no todo, "sólo el porcentaje que es utilizado por las empresas para ganar flexibilidad".

Después, llega el despido del personal fijo, algo que, en la crisis de 2008, empezó a pasar el 2010. "La idea de los ERTE tiene que ver con que esto no ocurra, mantener la relación de las personas con las empresas para, cuando salgamos de la crisis sanitaria, intentar evitar una profunda crisis económica".

"Evidentemente, cuanto más se alarguen las medidas sanitarias eso es más difícil de conseguir. Llega un momento en el que no tiene ningún sentido mantener empresas que están muertas". No obstante, ha opinado que el país todavía no se encuentra en ese punto, al menos no "en la mayoría de los sectores" aunque sí podría empezar a ocurrir en la restauración.

CONSULTAS DE AFILIADOS

Sobre las consultas que han ido realizando los afiliados durante este tiempo de pandemia, Pina ha reconocido que había "un profundo desconocimiento", al principio de la pandemia, de lo que las medidas sanitarias podían suponer en el ámbito del trabajo. Esto hizo que la situación fuese "un verdadero caos; lo mismo que ocurrió en la sociedad ocurrió en los centros de trabajo".

Ahora, que todo esto se ha ido poco a poco aclarando, las consultas se centran más en dudas sobre las últimas modificaciones laborales y los ERTE. Esta situación de cambios en un corto periodo de tiempo ha supuesto que los trabajadores del sindicato deban estar reciclándose de forma rápida y constante, ha mencionado.