Planas apuesta en Huesca por la agricultura familiar y profesional, "el presente y el futuro del sector primario"

HUESCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este jueves la ciudad de Huesca, donde ha apostado por la agricultura familiar y profesional, "el presente y el futuro del sector primario de España".

Planas ha clausurado la 26ª jornada informativa de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, dedicada al tema 'Voces del sector agrario: Demandas y propuestas', en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha señalado que de los 2.700 millones de euros de inversión del Gobierno de España en el sector agrario de 2021 a 2027, 411 corresponden a 21 proyectos en Aragón, de los que 13 son para Riegos del Alto Aragón, con un total de 171 millones de euros. Ha defendido "el buen uso del agua".

Planas ha apuntado que los agricultores y ganaderos aragoneses han recibido 427,5 millones de euros de la PAC en la campaña 2023-2024, "lo cual supone un apoyo muy importante para 36.500 beneficiarios" en la Comunidad Autónoma, comentando que los pagos anticipados se están realizando desde este miércoles.

También ha afirmado que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha solicitado al FEGA 227 millones de euros, "que serán un instrumento muy importante para proporcionar liquidez en el momento de siembra, de recolección y de tareas agrícolas".

El ministro ha indicado que, en el marco de la sequía y el incremento de costes por la guerra de Ucrania, el Gobierno de España ha invertido 124 millones en el sector, con 30.000 beneficiarios en la región.

Asimismo, ha resaltado que la fruta de hueso "ha tenido un buen año" en Aragón, que produce el 25% del total de España, que ha elevado la facturación de las exportaciones a 963 millones de euros.

Sobre el sector porcino, ha detallado que Aragón tiene el 24% de las cabezas y el 21 por ciento de la cuota total de España.

Luis Planas ha pedido "diálogo y reflexión", añadiendo: "Diálogo porque hace falta hablar, pero también hace falta escuchar para buscar soluciones y para continuar caminando; reflexión porque necesitamos saber hacia dónde vamos y evidentemente vamos hacia una producción de alimentos más sostenible que tiene que tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones y preservar el medio natural, sobre el cual producimos el suelo agrícola, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje".

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Acerca de la propuesta de reducción de entre un 12 y un 15% de la dotación de agua para algunos sistemas de riesgos en 2033, recogida en un documento de la Confederación Hidrgráfica del Ebro (CHE),

Planas ha dicho que lo tendrá que analizar la Comisión de Desembalse. "No me pronuncio sobre ese contenido porque no lo conozco y porque en nuestras confederaciones hidrográficas gestionan muy bien las cuencas".