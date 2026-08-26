La plataforma 'Por Ceuta' convoca una concentración de apoyo el 2 de septiembre en la plaza del Pilar

Varias personas recogen sus pertenencias del asentamiento improvisado de la playa del Trampolín, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana 'Por Ceuta' ha convocado para el próximo miércoles, 2 de septiembre, una concentración de apoyo a la ciudad autónoma que se llevará a cabo de forma simultánea a las 20.00 horas, en las principales ciudades de España y que en el caso de Zaragoza, será en la plaza del Pilar.

Estas concentraciones de apoyo buscan secundar la movilización ciudadana convocada este 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, y hasta la fecha se han convocado en 72 localidades de España.

Desde 'Por Ceuta' han solicitado que estas convocatorias sean cívicas, pacíficas y abiertas a todos los ciudadanos para acudir incluso en familia.

En la web 'https://porceuta.es/manifestaciones' se puede acceder a un mapa en el que se localizan las ciudades y el emplazamiento donde se ha convocado la concentración.

La web dispone de varias pestañas en las que se puede pinchar para conocer los motivos de esta iniciativa ciudadana que surge después de que los pasados días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron irregularmente la frontera de una ciudad de 80.000 habitantes, de los que se estima que alrededor de un 10 por ciento todavía permanecen en Ceuta.

También se puede firmar un manifiesto y apoyar a la ciudad autónoma a título personal o en nombre de la entidad o empresa. Estos mensajes de apoyo llegados de toda España, 'Por Ceuta' los recogerá para entregarlos formalmente a las autoridades y, por el momento, superan las 64.500 firmas.

El manifiesto consta de 5 apartados en los que se subraya la españolidad de Ceuta y la integridad territorial de la nación española; el respeto incondicional a los Derechos Humanos; y el retorno acompañado, seguro y prioritario mediante una gestión inmediata de la vuelta a sus países de origen de la totalidad de las personas que han accedido de forma irregular al territorio español.

A ello se suma la exigencia al Gobierno de España de un incremento urgente de medios humanos, técnicos y materiales para evitar que esta situación se vuelva a repetir; y un Plan Integral de Recursos para la Normalidad Económica y Social de Ceuta, ya que las pérdidas estimadas en el comercio y sector servicios ronda los 30 millones de euros.

TRANSVERSAL

Este manifiesto es un compromiso ciudadano por Ceuta y por España, han puntualizado desde este iniciativa ciudadana. "En definitiva, los ceutíes no pedimos más que nadie, pero no aceptamos menos: exigimos disponer de los mismos recursos, servicios y nivel de protección que cualquier otra ciudad española", han precisado.

"Este manifiesto no pertenece ni sirve a ninguna opción política, sindicato ni confesión. Es una iniciativa ciudadana, transversal e independiente dirigida a todos los representantes políticos --sean del partido que sean-- para exigirles el compromiso firme de trabajar unidos por la recuperación de la normalidad en nuestra ciudad y, por ende, en toda España", han agregado en el texto.

La web incluye, además, un apartado dedicado a entidades y empresas que apoyan a Ceuta. Así, asociaciones, comercios, colegios profesionales y empresas que se suman a esta iniciativa ciudadana por la normalidad y los derechos humanos en Ceuta se pueden adherir a esta iniciativa ciudadana.