Plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza', tras los dos indultos: "Seguiremos peleando mientras haya gente todavía en prisión"

Esta medida llega después de 526 días en prisión para Adrián y 491 para 'Javitxu'

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' ha considerado el indulto a Francisco Javier Aijón 'Javitxu' y Adrián Latorre como "una victoria del conjunto del movimiento popular", aunque "no podemos estar satisfechos completamente", puesto que dos de los condenados no se han visto beneficiados por esta medida de gracia, de manera que "seguiremos peleando mientras haya gente todavía en prisión".

Así lo han expresado este martes los portavoces de 'Libertad 6 de Zaragoza' María Bernad y Pablo Rochela, en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por más miembros de la plataforma.

A principios de este verano se extendieron algunos rumores sobre un posible indulto para los cuatro condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza, durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox, pero no sucedió, ha contado Rochela.

"Como ya hemos visto que ha sucedido con este Gobierno --de España-- en el caso de 'los 6 de Zaragoza', han anunciado cosas que luego no se han cumplido y, evidentemente, no nos los hemos tenido de creer hasta que ayer --los rumores-- sí que fueron más fuertes y esta mañana se ha llevado a cabo", ha explicado el portavoz de la plataforma.

El indulto para Javier Aijón 'Javitxu' y Adrián Latorre llega tras más de un año "encerrados por unas detenciones aleatorias en una manifestación en 2019, un proceso judicial que duró cinco años y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido".

Desde 'Libertad 6 de Zaragoza' han calificado el indulto como para dos de los condenados como "una victoria del conjunto de un movimiento popular dedicado durante seis años, desde las detenciones en 2019, a denunciar continuamente este caso de represión de Estado" por tratarse de "una vulneración muy clara del derecho de manifestación y de organización frente a la extrema derecha y sus discursos de odio".

Pablo Rochela ha atribuido la difusión del caso de 'los 6 de Zaragoza' a la labor realizada a lo largo de estos años por la plataforma y todos los colectivos que la integran, desde manifestaciones hasta pegadas de carteles y todo tipo de actos. Por ello, el Gobierno de España "se ha visto obligado, finalmente, a tomar esta decisión del indulto", ha opinado.

INJUSTO PARA DOS DE LOS SEIS

Sin embargo, "no podemos estar satisfechos completamente", ha lamentado el portavoz de 'Libertad 6 de Zaragoza', porque "sigue siendo injusto que las otras dos personas en prisión --Antonio Daniel L.D. e Imad M.B.-- no se hayan visto beneficiadas por esta medida".

Pablo Rochela ha puesto el foco en Imad M.B., quien atraviesa una situación "muy complicada a nivel psiquiátrico y esperamos que pueda ser liberado cuanto antes para poder tener un tratamiento específico fuera de prisión". En esta línea, ha concretado que debido a esta circunstancia "ha habido intentos de conseguir un tercer grado, pero todavía no se ha concedido".

"Si se trata del mismo caso, las mismas detenciones, el mismo proceso judicial, las mismas sentencias injustas, ¿por qué solo han indultado a dos?", ha preguntado el portavoz de la plataforma creada 'ad hoc' para "pelear" por la libertad de los seis jóvenes. "No tenemos ninguna información oficial para saber por qué razón no han sido indultados" los otros dos, ha criticado.

Ha matizado que incluso las condenas se publicaron a la vez, "de hecho, fue una condena global de los cuatro jóvenes. Creemos que están todos en la misma situación y no hay que dividir". Ha agregado: "No sé si algún día nos lo explicaran o no, porque no tenemos una comunicación fluida directamente con el Gobierno, pero si algún día lo explican, podremos responder".

A su juicio, la razón no es otra que "intentar dividir el movimiento" desde el Gobierno de España y "acallar la gran movilización y respuesta de solidaridad" con los condenados".

No obstante, "seguiremos presionando y movilizándonos hasta que logremos la libertad de todos y cada uno de los condenados a prisión y también de todos los presos políticos", ha aseverado Rochela, quien ha apostillado que se sigue cometiendo una injusticia con los jóvenes, a quienes no se les han retirado las "cuantiosas" multas, a pesar de la libertad.

En este punto, ha precisado que la cuantía asciende a 200.000 euros: "La tienen que afrontar el conjunto de las personas condenadas a prisión y es muy difícil pagar, por no decir imposible, para familias de clase trabajadora y su entorno".

1 DE NOVIEMBRE

De cara a próximos actos, Rochela ha avanzado que el próximo 1 de noviembre se había organizado una movilización, ya que se cumpliría un año y medio de los jóvenes en prisión.

"Vamos a seguir adelante y también haremos algún acto previo para ir calentando las semanas anteriores. Así que mientras no estén todos liberados, la plataforma no va a descansar", ha abundado.

Asimismo, ha insistido en que desde la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' siempre se han abierto a reunirse con cualquier grupo político "que empuje de cara a la libertad de todos ellos", mencionando a PSOE y Sumar. "Si sirviese para desatascar, nos volveríamos a reunir sin ningún problema".

Más allá de eso, "sabemos que algunos grupos en algunas instituciones proponen mociones o algún tipo de iniciativa pero, al final, los indultos dependen exclusivamente del Gobierno, entonces lo demás son gestos que valoramos pero no sirven de nada por sí mismos".

Por último, Rochela ha aclarado: "Seguimos estudiando cada uno de los casos y siempre trabajando coordinadamente y estudiaremos los próximos pasos a seguir".

ESFUERZO ANÓNIMO

"Ninguna credibilidad tienen quienes, mientras alientan el miedo hacia la extrema derecha, a la vez encarcelan y mantienen en prisión a quienes nos enfrentamos a ella día a día y, además, limitan cada día nuestros derechos políticos y las conquistas de la clase trabajadora", ha recalcado María Bernad.

La también portavoz de 'Libertad 6 de Zaragoza' ha agradecido el "esfuerzo de todas las personas anónimas que nunca nos habéis dejado solos y nos habéis acompañado en todos los actos. Gracias a vosotros hemos sacado fuerzas en nuestros peores momentos", ha anotado.